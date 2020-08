【中美角力】 美智庫：美軍貿然協防台灣　或被解放軍打至潰敗

中美關係緊張升級,台灣成為中國大陸與美國角力場。美國資深分析師戴維斯(Daniel L. Davis)在外交界媒體撰文指,兩岸一旦爆發武力衝突,美國應否「保衛」台灣已成外界關注點;他直指,協防台灣成本過高,中美若開戰美軍有戰略潰敗(devastating strategic losses)風險。

戴維斯為退役美國陸軍中校,是現任國防智庫機構Defense Priorities的資深分析師,他於本月6日在《國家利益(The National Interest)》雜誌上刊載專文,探討美國應否「協防」台灣的問題。

專家:美即使靠著戰略獲勝 也得付出慘重代價

戴維斯在文章指出,一旦台海戰爭爆發,出兵協防的美軍極有可能遭解放軍擊敗,即使靠著戰略獲勝,美方也得付出慘重的代價。

戴維斯在文中引述美國國防部五角大樓、智庫蘭德公司(RAND Corporation)的報告,詳列美軍在台海軍事衝突中,可能面對的風險;包括解放軍不僅會攻擊區內的美軍基地、美軍航母,還可能在太空攻擊美方的人造衛星、破壞美軍通訊網絡。

戴維斯指出,儘管這並不代表美國必定被迫入窮途末路,只是有一個前提:美國領導人須審慎提出一個符合成本台海策略。 惟他感嘆說道,許多美方決策者似乎對此沒有足夠透徹的了解。

他舉例來說,前美國國防部長辦公室中國科科長包士可(Joseph Bosco)曾呼籲美國國會應盡快通過《台灣防衛法(Tawian Defense Act)》,釋出「中國若以武力攻台,美必防禦台灣」的強烈訊號。

專家建議:鼓勵日韓提升軍力 牽制大陸

但戴維斯指出,若國會通過《台灣防衛法》,美國政府便有義務延遲及阻撓中國任何以武力控制台灣的舉止,為此需承擔一定的風險及成本。

戴維斯因此建議,美國應鼓勵日本、南韓及台灣等區域盟友提升軍事實力,藉以牽制中國大陸。

