▲ 【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好 康希諾沙特展3期試驗

沙特阿拉伯衛生部發言人9日表示，該國即將針對中國康希諾生物 （06185） 所研發的新冠病毒（COVID-19）疫苗展開第3期臨床試驗，受試對象約達5000人。

據悉，康希諾生物的重組新型冠狀病毒疫苗（Ad5-nCoV）III期臨床試驗將針對沙特5000名18歲以上志願者，目前沙特衛生部正準備在利雅德（Riyadh）、達曼（Dammam）及麥加（Mecca）三個主要城市進行試驗。

這款疫苗由康希諾生物與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所（陳薇院士團隊）共同研發，I期與II期臨床試驗均在國內完成。

與軍事科學院共同研發

上月刊於《刺針》的II期臨床試驗結果指，該種以重組腺病毒5型（Ad5）載體的疫苗安全，並能誘導人體產生免疫反應。

康希諾生物董事會主席宇學峰早先表示，目前疫苗的規劃產能為1至2億劑，最終年產能要根據最終獲批產品的劑量、劑次等因素決定。

目前各國加緊研發新冠肺炎疫苗，中國此前已有兩種疫苗進入第3期臨床試驗階段，包括國藥集團旗下武漢生物製品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗，已於上月15日開始在阿聯酋啟動第三階段臨床測試，預料疫苗年底面世，北京科興生物的滅活疫苗亦於7月21日開始在巴西進入3期測試。

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責任編輯：蒯宇澄

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