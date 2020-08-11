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國際環境風雲突變 中國經濟如何突圍？

國情動向 08:08 2020/08/11

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根據中國官方每日的疫情通報，中國抗疫表現在主要經濟體中可謂一枝獨秀。中國經濟在第二季度回復正增長，也是主要經濟體中獨一無二。不過，由於外部環境對中國愈來愈不利，中國未來將面臨空前嚴峻的挑戰。

「愈是面對壓力　愈要辦好自己的事」

隨着新冠疫情在全球持續蔓延，中美關係不斷惡化，中國的國際環境可謂急劇惡化。一系列挑戰包括海外市場需求萎縮，美國對中國科企的打遏、制裁，藉口新疆人權、港區國安法、南海主權、台灣等問題對中方經濟施壓、軍事圍堵等。

面對外部風險不斷升高，7月30日中共中央政治局舉行會議，政治局對外部世界的研判同樣是，中國當前面對的是「世界經濟深度衰退、國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場動盪、國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、國家保護主義和單邊主義盛行、地緣政治風險上升等不利局面」。

政治局提出「愈是面對壓力，愈要保持定力；愈是亂雲飛渡，愈要集中力量辦好自己的事」。

如何才能集中力量辦好自己事？外界注意到，中央領導人今年頻頻提到的一個新概念「國內國際雙循環」。所謂「內循環」不難理解，亦即做好國內市場，開發內需潛力。在美國遏制打壓、國際市場萎縮的大背景下，如何做好「外循環」呢？

加快各國經貿談判　破美「去中國化」

重慶市前市長、現任全國人大財經委副主任委員黃奇帆，8月7日在「中國經濟新格局︰乘風破浪」夏季峰會的演講近日在內地網絡上廣傳，據悉也引起決策部門的高度重視。

在演講中，對「中國該如何在美國的圍堵下突圍而出」的熱點問題，黃奇帆提出中國應加快自由貿易協議（FTA）談判，積極參與國際經貿規則談判和制定。 

他說，近日，修訂後的美加墨貿易協議正式生效，其中的「毒丸條款」就是針對中國而來的，是他們試圖削弱中國在全球貿易和產業供應鏈地位的重要一步。黃奇帆表示，接下來美國很大機會延續在推動協議時的主要操作手法，與歐盟、英國、日本等達成類似的FTA協議，這實際上對中國形成新的圍追堵截。

黃奇帆建議，中國應加快中日韓「區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP）」、中歐投資協議談判、中英投資協議談判，適時啓動加入「跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP）」談判。要通過參與這類經貿規則的談判，一方面努力打破美國在世界範圍內「去中國化」的圖謀。另一方面中國要利用自身巨大的市場潛力，把這些國家和地區吸引到中國這邊來。

持續放寬服務業開放　穩步降低關稅

黃奇帆建議，進一步開放投資領域，持續放寬服務業市場准入。他說，從全球來看，中國市場目前疫情控制得最好，也是投資風險最小的地方，進一步擴大開放，這些資金背後的產業資本必將紛至沓來，不僅國內的部分外資轉移產業的計劃、撤離中國的計劃將被打消，還將大幅度地增加外資到中國的投資，幫助中國迅速完成補鏈、擴鏈、強鏈的目標。

他表示，外部形勢愈困難，中國就愈需要保持開放、擴大開放，在變局中開新局。「要以高水平開放助推國際經濟大循環，首先要穩步降低關稅水平，適度擴大進口，提升中國在世界經濟舞台上的話語權。」

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本報記者：黃兆康

全球化 疫情 地緣政治 中國市場 中美關係 金融 貿易 港區國安法 中共中央政治局 CPTPP

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