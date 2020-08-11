【港區國安法】特朗普回應中國制裁：我們不應談中國

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【中美5G角力】美國擬拍賣美軍頻譜供5G 加緊追中國
中國反擊美國制裁11名中央與香港官員，對美國政界11人推出反制制裁，但未包括特朗普政府官員。美國總統特朗普低調回應中國制裁，表示美方「已用很多方式回應」，「我們不應談論中國」。特朗普並將話題轉向新冠肺炎疫情，指中美貿易戰協議已無甚麼意義，美方對中方看法較今年初已經改變。
特朗普周一（10日）在白宮召開例行記者會期間，被問及如何看中國制裁美國11名人士。特朗普稱：
「我們已經用了很多方式回應。我們談中國談得很多，我們其實不應該一直談論中國。」
（We've already responded in many ways. We're talking a lot about China, we shouldn't have been talking about China.）
特朗普接着還是繼續講中國，但話鋒由制裁一轉成為貿易協議與疫情：
「我們達成了中美貿易戰第一階段協議，那是很好的協議，但那突然間對整體大局已沒有甚麼意義。他們從來不應該容許世界和我們正在發生的事（疫情）發生。」
（We did a phase one deal and it was a wonderful deal and all of the sudden it means very little in the overall import of things. They should've never allowed what happened to the world, including us.）
特朗普又指，中美貿易戰協議「無法抵償生命損失」，美方對中方看法「比8個月前有所不同」。
美國較早前向內地與香港11名官員推出制裁，中國外交部周一宣佈制裁美國11名政客及相關人士，指他們近期在涉港問題上表現惡劣，但制裁名單未包括特朗普政府官員或顧問。11人是：
特朗普周一記者會時還發生小插曲，特朗普說話途中忽然遭特工迅速請離現場。事緣白宮外圍發生槍擊案，保安人員需要將總統撤出白宮西翼較為開揚的新聞室。
特朗普其後回到新聞室繼續記者會，並表示自己在特工陪同下覺得很安全。
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責任編輯：連兆鋒