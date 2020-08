【港區國安法】特朗普回應中國制裁：我們不應談中國

▲ 【港區國安法】特朗普回應中國反制制裁美國11人:我們不應談中國

中國反擊美國制裁11名中央與香港官員,對美國政界11人推出反制制裁,但未包括特朗普政府官員。美國總統特朗普低調回應中國制裁,表示美方「已用很多方式回應」,「我們不應談論中國」。特朗普並將話題轉向新冠肺炎疫情,指中美貿易戰協議已無甚麼意義,美方對中方看法較今年初已經改變。

特朗普周一(10日)在白宮召開例行記者會期間,被問及如何看中國制裁美國11名人士。特朗普稱:

「我們已經用了很多方式回應。我們談中國談得很多,我們其實不應該一直談論中國。」

(We've already responded in many ways. We're talking a lot about China, we shouldn't have been talking about China.)

特朗普接着還是繼續講中國,但話鋒由制裁一轉成為貿易協議與疫情:

「我們達成了中美貿易戰第一階段協議,那是很好的協議,但那突然間對整體大局已沒有甚麼意義。他們從來不應該容許世界和我們正在發生的事(疫情)發生。」

(We did a phase one deal and it was a wonderful deal and all of the sudden it means very little in the overall import of things. They should've never allowed what happened to the world, including us.)

特朗普又指,中美貿易戰協議「無法抵償生命損失」,美方對中方看法「比8個月前有所不同」。

美國較早前向內地與香港11名官員推出制裁,中國外交部周一宣佈制裁美國11名政客及相關人士,指他們近期在涉港問題上表現惡劣,但制裁名單未包括特朗普政府官員或顧問。11人是:

共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)

共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)

共和黨參議員霍利(Josh Hawley)

共和黨參議員科頓(Tom Cotton)

共和黨參議員圖米(Pat Toomey)

共和黨眾議員史密斯(Chris Smith)

美國國家民主基金會總裁格什曼(Carl Gershman)

美國國際事務民主協會總裁米德偉(Derek Mitchell)

美國國際共和研究所總裁特溫寧(Daniel Twining)

人權觀察執行主席羅斯(Kenneth Roth)

自由之家總裁阿布拉莫維茨(Michael Abramowitz)

特朗普周一記者會時還發生小插曲,特朗普說話途中忽然遭特工迅速請離現場。事緣白宮外圍發生槍擊案,保安人員需要將總統撤出白宮西翼較為開揚的新聞室。

特朗普其後回到新聞室繼續記者會,並表示自己在特工陪同下覺得很安全。

責任編輯:連兆鋒