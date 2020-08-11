【中美角力】美國訂2021年死綫　中概股不符會計標準剔出美市

▲ 美國訂2021年死綫 中概股不符會計標準剔出美市

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）周一表示，到2021年底，在美上市但不遵守會計標準的中國或其他國家的企業，將會被美國證券交易所摘牌。他又指出，美國總統特朗普已徹底表明，TikTok將不會以目前的形式繼續下去。

姆欽等官員上周建議美國證券交易委員會（SEC）採取這項行動，以確保中資企業受到與美國企業相同的標準約束。對此，中國呼籲進行開誠布公的對話。

姆欽在白宮記者會上表示，預計SEC會接受建議，「到明年底...他們全部都必須遵守完全相同的會計(標準)，否則就會被交易所摘牌。」

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另一方面，姆欽指出北京擁有的TikTok不能再以目前形式進行，繼續大量收集美國人的數據資料，而且美國財政部有能夠補救這個情況的必要工具，特朗普也就此徹底表明，但他對微軟收購TikTok一事並無回應。

特朗普6日下達命令，擬在45天後禁止TikTok在美國的業務，也代表美國公司有45天時間能收購TikTok，否則該App就會被美國禁止。

根據《華爾街日報》報道，除了微軟之外，推特（twitter）也有意收購TikTok，但外界普遍認為推特規模比微軟小得多，在支付這筆交易所涉及款項上的難度要更大，再加上微軟的談判更為深入，推特得標的可能性較低。

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責任編輯：游昊雲