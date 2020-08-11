【中美角力】財富全球500強企業  中企124間上榜首超美國

▲ 【中美角力】財富全球500大企業 中企124間上榜首超美國

美國《財富（Fortune）》雜誌公布2020年世界500大企業排行榜，中國（包括香港）上榜企業家數達到124間，首次超越美國的121間。新華社旗下的《經濟參考報》將之稱為「歷史性跨越」。

報道稱，「中國企業規模和大公司數量不斷增加，既是中企發展壯大所取得的歷史性成就，也是中國經濟持續快速增長所必然孕育的成果。」

今年是《財富》雜誌連續第26年發布世界500大排行榜，今年全球前500大企業營收達到33.3萬億美元（折合258萬億港元），創下歷史新高，接近中美兩國GDP總和。今年進榜的最低營收門檻，也從248億（折合1921億港元）美元提高到254億美元（折合1969億港元）。

中國從2008年起 先後超德法英日

《財富》中文網指出，2008年以來，中國企業在排行榜中的數量加快發展。先是超越了德國、法國和英國，後來超越了日本。在今年的排行榜中，中國大陸進一步超過美國，上榜企業家數高居各國之冠。

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《財富》中文網稱，自1995年《財富》雜誌發布世界500強排行榜以來，還沒有任何一個別的國家或地區的企業如此迅速地增加在排行榜中的數量。

然而，若進一步分析則可以看到，中國企業依然存在「大而不強」的問題。

今年上半的中國公司平均銷售收入達到669億美元。與世界500強公司橫向比較，中國企業平均營收和平均淨資產兩項指標都達到《財富》世界500強的平均水平，但中國企業的盈利水準則偏低。

2019年，上榜的124家中國企業平均利潤不到36億美元（折合279億港元），約為美國企業（70億美元、折合542.5億港元）的一半，也低於全球500家大公司平均利潤41億美元（折合318億港元）。

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此外，上榜中國公司的平均銷售收益率5.4%，低於美國企業的10.5%；平均淨資產收益率9.8%，也低於美國企業的17%。

財富︰中企大而不強 利潤相對低

《財富》中文網指出，若考慮到中國和美國上榜企業平均聘用員工數量的差別，前述差距還將進一步擴大。

今年進榜的中國銀行共有10間，這10間銀行利潤佔全部上榜中國企業利潤總額的44%。相比往年佔比50%以上，今年中國上榜的銀行利潤佔比已明顯下降，但比例仍過高。《財富》中文網稱，銀行利潤過高必然擠壓非金融企業的利潤。

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如果不計算銀行所得利潤，2019年中國上榜的非銀行企業114家平均利潤就只有近22億美元（170.5億港元）。相較於此，113家美國非銀行企業平均利潤則達到63億美元（488.2億港元），近乎是中國中國企業的3倍。

《財富》中文網表示，中國改革開放40年來，前20年中國進榜企業從無到有；加入世貿組織以來的20年，中國現代化企業則是從小到大。如今中國企業的挑戰是，如何從「大」轉變為真正的「強大」。

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責任編輯：鄧國強

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