【中美5G角力】美國擬拍賣美軍頻譜供5G 加緊追中國

▲ 【中美5G角力】美國擬撥出美軍頻譜供5G網絡 加緊追趕中國

中美5G科技戰，有別中國早已為5G網絡撥出專屬電磁波段，美國至今仍未有5G頻譜統一計劃。美國特朗普政府最新則打算，將部分美軍專用頻譜撥出，供電訊商將之應用於美國5G網絡。電磁頻譜最適合5G網絡波段有限，而美國的相關波段已被官方和民間不同行業使用，山頭處處，成為美國5G發展一大必須克服障礙。

特朗普政府周一（10日）公佈計劃，將電磁頻譜中頻範圍內的100 MHz（即0.1 GHz）波段，供聯邦通訊委員會於2021年12月開始（FCC）向電訊商拍賣使用權，以建設5G網絡。

計劃假如獲得通過，會是特朗普政府、美軍、FCC以至美國電訊業之間，一次難得的折衷勝利。《華爾街日報》報道，0.1 GHz波段現時由美國國防部專用，應用於海軍雷達、導彈制導、空中交通管制等系統。

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美國國防部過往一直反對華府更改美軍波段用途，當局今次軟化，有賴華府跨部門小組過去1年協調，加上最新科技發展容許電訊商與美軍共用波段下，仍不會影響美軍航母打擊群等用家的優先權。

但美國5G頻譜分配仍有頗遠的路要走。電磁頻率6 Hz以下一帶中頻波段最為適合5G訊號傳送，而美軍今次願意讓出的0.1 GHz與最理想波段仍有距離。美國2至5 GHz一帶波段現時仍由美軍、衛星通訊商、電視台，以及教育電視網絡等方面所用。

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FCC主席帕伊（Ajit Pai）則形容，周一公佈方案是鞏固美國5G領導地位里程碑，FCC期望將這模式用於3.45 GHz波段，將這5G黃金頻譜推向市場。

美國現有5G網絡制式，使用的是介乎24至300 GHz「毫米波」（mmWave）高頻波段。但這種頻譜的5G訊號傳送距離較短，需要基站數目更多，更不能經現有4G基站傳送，局限很大。中國5G網絡則是使用專屬中頻波段運作，令華府不得不改革美國頻譜分配，以在5G科技戰中追上中國。

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責任編輯：連兆鋒