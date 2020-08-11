【新冠肺炎】美媒訪武漢病毒所 所長反駁病毒起源指控

新冠肺炎疫情肆虐全球，病毒起源一直有所爭議，武漢病毒研究所更曾被美國指控洩漏新型冠狀病毒。上周該所開放予外國傳媒採訪，是爆發疫情以來首次。所長王延軼反駁病毒起源指控，稱新冠病毒不可能由研究所洩漏，該所不幸的被當作病毒起源的代罪羔羊。

美國全國廣播公司（NBC）是首間獲准進入武漢病毒研究所的外媒，記者參觀了5個多小時，期間曾到訪P4實驗室。

王延軼受訪時稱，她和其他人員感到被不公正地針對了，她敦促政治界不要影響對於新冠病毒如何傳播給人類的溯源調查。

她重申，去年12月30日才首次收到新型冠狀病毒的樣本，之前從未接觸過，病毒不可能由研究所洩漏。又指該所研究員都沒有感染新冠病毒。

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王延軼表示，該所將全力支持世衛，又呼籲加強國際合作。研究員袁志明認為，中美緊張關係不利科學，以及世界進步和穩定，呼籲在疫情蔓延期間需相信及尊重科學，以及信任科學家。

世衛早前派專家先遣組到中國，就病毒起源調查作前期工作，並在武漢與中國科學家有廣泛討論與交流。至於國際專家組成員幾時到武漢調查，世衛說要與中國當局商討。

武漢最早發現新冠肺炎疫情。美國總統特朗普曾稱，有證據顯示新型冠狀病毒來自武漢實驗室，但未有提出證據。他之後改口指病毒來自武漢，並非指武漢的實驗室，未來將會發表有關病毒源頭的報告。

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責任編輯：林佩怡

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