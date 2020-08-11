【中美貿易協議】特朗普批中國買美貨未達標　華下季加碼買大豆

▲ 特朗普批華未達增購美貨承諾 中國第四季將加買美大豆

中美貿易代表即將在15日進行會晤之際，美國總統特朗普當地時間10日批評，中國未達到首階段貿易協議中增購美國貨的承諾，要求對方明年增加採購量。路透社則報道，中國大豆壓榨企業第四季將增加美國大豆進口量，以滿足飼料需求，同時在現有的巴西大豆供應接近枯竭後，最大限度地利用美國剛開始的大豆收獲季。

特朗普在白宮向記者提及中美於1月簽署的貿易協議說：「我們達成了首階段貿易協議，這是很好的協議，但突然之間它的意義非常小。」

特朗普又稱，即使中方按協議增加採購美國商品，都不能補償美國和全世界的生命損失；特朗普過往曾多次把爆發新冠肺炎疫情的矛頭指向中國。他亦重申，世界貿易組織要停止視中國為發展中國家，認為這讓北京面對華府及其他國家時，有不公平優勢。

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路透社則引述四家貿易商和大豆壓榨企業匿名透露，10至12月中國平均每月料將進口大約800萬噸大豆，其中主要來自美國。中國是全球最大的大豆進口國。

而目前根據1月簽署的中美第一階段貿易協議，中國購買的美國商品數量距離目標還差得很遠。「我們很高興在第四季大量購買美國大豆，因為壓榨利潤率非常高，需求遠遠好於預期，不管是養豬業還是家禽業。」一家大型貿易公司駐中國的交易員表示。

近幾周來，中國加大了對包括大豆在內的美國農產品的進口，盡力履行第一階段協議中的承諾。不過交易商和分析師稱，需要「爆炸式」購買才能完成目標。

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一家大型壓榨廠的消息人士說：「現在沒多少人太關心第一階段貿易協議，因為美國大豆的壓榨利潤率很高，而第四季剩下的巴西大豆舊作已不多了，我們無論如何都會買。」

交易商又表示，由於部分進口商等待美國大豆收獲季價格走軟再來鎖定採購，因此後續美國大豆進口甚至可能還會更多。同時，國有公司可能受托擴大買進，因中國試圖增加國家儲備以防新冠疫情造成供應不順。

上述大型壓榨廠的消息人士表示：「我們11月和12月檔期很空，由於需求極佳，只要我們能夠消化，會盡可能地多買美國大豆。」

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責任編輯：游昊雲