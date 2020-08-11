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微軟收購TikTok面臨技術問題 或無法滿足特朗普要求

經濟脈搏 12:11 2020/08/11

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據路透社引述消息人士稱，微軟從中國互聯網企業字節跳動收購旗下TikTok面臨技術挑戰，要確保TikTok從字節跳動完全剝離或需時一年，難以在特朗普政府定下的45天限期內解決相關問題。

TikTok與字節跳動共享技術資源 

特朗普允許微軟在9月15日之前擬好收購計劃，保護美國人留在TikTok應用上的個人數據安全。他已經簽署了一項行政令，如果到時達不成協議，就將禁用TikTok。

路透8月2日的報導稱，微軟正在與美當局協商獲得一段過渡期，以便在與字節跳動達成協議後，有時間將TikTok在技術上與字節跳動完全剝離。

但消息人士指出，要達到特朗普以及議員們希望那樣的徹底切割，可能需要一年或更多時間。

知情人士表示，TikTok不論技術上與功能上，都與字節跳動僅面向中國大陸用戶的應用抖音雷同，並且與抖音及其他字節跳動擁有的財產共享技術資源。即使源碼已從抖音分離，但伺服器編碼仍部分地與字節跳動共享，該編碼提供數據儲存、算法與推薦內容及管理用戶個人資料等基本功能。

網絡保安公司River Loop Security的專家Ryan Speers，微軟需要時間檢視和修改代碼、並將其移至一個新的後端架構以服務用戶，而為了確保TikTok服務不中斷，可能要依賴字節跳動的技術代碼。 

曾任財政部負責美國外資審議委員會(CFIUS)事務的副助理部長的Aimen Mir表示，在交易過後，微軟繼續依賴字節跳動的情況，對CFIUS來說都是不可接受的。 

他說，以往CFIUS會要求在交易之前加強保護措施，包括盡可能地把美國業務從外國賣家手中拆分出來。

用戶數據和信息龐大 

此外，微軟面對的另一個挑戰是，如何轉移被視為TikTok「成功秘訣」的視頻推薦算法，這種算法是基於龐大的視頻內容和用戶信息。

微軟收購TikTok美國、加拿大、新西蘭和澳洲業務的談判讓這種分離更加複雜。 TikTok不僅要從字節跳動剝離出來，還要與TikTok其他地區的業務分離。由於涉及的數據量很大，這增加了技術難度。

微軟前首席信息官Jim DuBois表示，最重要的部分是分離用戶數據，包括關於用戶的內容和數據，他指字節跳動和微軟可能需要傳輸硬盤上的數據。

Venable LLP律師事務所交易律師Karen C. Hermann表示，擬議中的時間表對達成協議來說非常具有挑戰性，「有時需要數月時間才能確定剝離業務的業務需求、專用IP和其他資產，及其與集團其他業務共享的資產和IP。」

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