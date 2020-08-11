【新冠肺炎】內地再有進口海鮮外包裝帶病毒　教你3步減風險

内地新冠疫情再有反彈跡象，昨日新增44宗確診，其中13宗為本土病例。此外，山東煙台排查發現，有3家企業進口的冷凍海鮮產品外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。經核查，涉疫產品除少量加工出口外，其余產品均儲存在冷庫中，未流入市場。

多地發現進口海鮮產品外包裝帶病毒

據內媒報道，8月9日，煙台經濟技術開发區在對冷鏈食品及從業人員摸排檢測中发現，有3家企業自大連口岸進口的同一外籍貨船冷凍海鮮產品外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果疑似陽性。8月10日，市疾控中心復核，3份外包裝樣本呈陽性。

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經核查，涉疫產品除少量加工出口外，其余產品均儲存在冷庫中，未流入市場。煙台經濟技術開发區已第一時間對涉疫產品全部進行封存，對相關企業及周邊全部進行消殺，對追蹤到的該批產品密切接觸者全部進行集中隔離和核酸檢測，結果均為陰性。

此前，重慶、江西、廈門、大連等多地都發現進口海鮮產品外包裝核酸檢測呈陽性。那麼，市民在購買及煮食此類冷凍產品時，應如何降低風險？

市民可分三步：消毒 清洗 加熱

消毒

有專家提醒，為避免接觸冷凍海鮮或肉食的外包裝上可能帶有的病毒，在選購冷凍海鮮時可將其裝在單獨的購物袋中。加工前可以先用75%的酒精對海鮮外包裝進行消毒，並且在取出食物的時候戴一次性手套。

清洗

感染防治專家、天津市第四中心醫院感染科主任醫師高斌指出，清洗是一種最方便、效果很好、對環境也沒有破壞的方法。

高斌說，流行病學研究表明，充分的清洗對減少病毒傳播是非常有效和可靠的。在清洗生鮮時最好使用流動水。一般講，先洗去泥土等污染量大的污物，然後換水泡上幾分鐘，再洗一兩遍就可以了；餐具油污量大時，可以使用符合國家標準的清潔劑。

加熱

實驗表明，新冠病毒在56°時30分鐘就可以被殺滅。高斌說，如果溫度增高，病毒被殺滅所需時間就會更短。食物制作熟了，病毒也「熱死」了。因此通過加熱也是消除病毒污染的很好的方法。

責任編輯：尹航

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