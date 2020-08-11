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針對中國？日媒：日本所有國立大學設專業部門 防技術外洩

國情動向 12:42 2020/08/11

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美國長期批評中國竊取技術信息，並呼籲盟友加強管制。日本共同社報道，從日本文部科學省獲悉，為防止核能、雷達等可轉用於軍事的尖端技術外洩，全國86間國立大學設置管理出口的專業部門，並制定相關規定。

報道指出，由於出口管理滯後，有聲音憂慮日本或被剔除出與美國等共同研究框架，日本政府正急於採取在研究機構的經濟安全保障對策。不過，在人工智能（AI）等許多高端技術領域，實際是由中國籍留學生支撐研究。過度管制或招致研究一線陷入萎縮，大學方面或將被迫艱難應對。

美批華竊取技術 促盟友管制

日本文科省對國立大學和擁有理科領域的公私立大學實施調查。去年86間國立大學中，5間學校未設立有關負責部門，17間學校未完善相關規定，而截至今年4月所有學校已引進。

至於公私立大學，調查中回答已設置相關負責部門的，僅佔213間學校中的6成，而文科省分析稱整體「正在推進體制完善工作」。

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路透社：疑與中國有聯繫黑客　圖竊Moderna新冠疫苗機密

根據報道，經濟產業省面向大學制定的指針中，要求安排負責人判斷屬於《外匯法》出口管制對象的技術處理事宜，要求設清單切實防止技術外洩。報告指出，有外籍留學生試圖將出口管制對象技術帶出，還有接納留學生後，查明其原本屬於母國涉嫌參與大規模殺傷性武器開發團體。

對於美國官員批評中國竊取知識產權，中國外交部曾回應稱，中國一直在不斷加大科技創新和知識產權保護力度，任何無端指責和惡意中傷都改變不了。

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責任編輯：林佩怡

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