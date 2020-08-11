  • 31°C
香港時間 : 2020811日 (二) 17:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

國情動向 16:50 2020/08/11

分享：

新華社報道，國家主席習近平對制止餐飲浪費行為作出重要指示，指餐飲浪費現象觸目驚心、令人痛心，提到「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」。儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是敲響警鐘。

習近平強調，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。同時要加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。

習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地

【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危

圖為習近平7月到吉林考察，走進玉米地察看玉米長勢。

報道指出，各地區各部門已大力整治浪費之風，公款餐飲浪費行為得到有效遏制。但部分地方餐飲浪費現象仍然存在，有關部門正制定實施更有力措施，深入推進制止餐飲浪費工作。

習近平上月曾到吉林省考察，提到他十分關心糧食生產和安全，表示要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產，加快轉變農業發展方式，在探索現代農業發展道路上創造更多經驗。他在今年全國兩會期間也指出，「對我們這樣一個有著14億人口的大國來說，農業基礎地位任何時候都不能忽視和削弱，手中有糧、心中不慌在任何時候都是真理」。

【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災　提出要「蟲口奪糧」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地
2020/07/23
習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地
【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割
2020/07/17
【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割
【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危機
2020/04/21
【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危機
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
2020/04/02
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災　提出要「蟲口奪糧」
2020/04/29
【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災　提出要「蟲口奪糧」
餐飲 疫情 習近平 吉林省 中國 新冠肺炎疫情 新華社 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【中美角力】兩大原因　美國禁微信讓中國移民憂心如焚

下一篇文章

中國5G晶片國產遇樽頸 大規模免稅可否突破？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」
微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」
【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單
【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單
美國衛生部長訪台講錯話　把蔡英文說成「習總統」（附直播影片）
美國衛生部長訪台講錯話　把蔡英文說成「習總統」（附直播影片）
【港區國安法】中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士
【港區國安法】中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士
【中美角力】 美智庫：美軍貿然協防台灣　或被解放軍打至潰敗
【中美角力】 美智庫：美軍貿然協防台灣　或被解放軍打至潰敗