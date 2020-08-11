習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

新華社報道，國家主席習近平對制止餐飲浪費行為作出重要指示，指餐飲浪費現象觸目驚心、令人痛心，提到「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」。儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是敲響警鐘。

習近平強調，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。同時要加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。

習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地

【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危

▲ 圖為習近平7月到吉林考察，走進玉米地察看玉米長勢。

報道指出，各地區各部門已大力整治浪費之風，公款餐飲浪費行為得到有效遏制。但部分地方餐飲浪費現象仍然存在，有關部門正制定實施更有力措施，深入推進制止餐飲浪費工作。

習近平上月曾到吉林省考察，提到他十分關心糧食生產和安全，表示要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產，加快轉變農業發展方式，在探索現代農業發展道路上創造更多經驗。他在今年全國兩會期間也指出，「對我們這樣一個有著14億人口的大國來說，農業基礎地位任何時候都不能忽視和削弱，手中有糧、心中不慌在任何時候都是真理」。

【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災 提出要「蟲口奪糧」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響