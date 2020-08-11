▲ 【中美角力】兩大原因 美國禁微信讓中國移民憂心如焚

中國與中美角力白熱化，中國通訊軟件被中美關係緊張波及。特朗普政府將在美國封禁微信（WeChat）的應用。BBC報道，美方此舉無異於向美國華人群體投下「震撼彈」，他們震驚源於兩個關鍵：憂心與中國親斷聯繫，美國似乎對旅美中國人不再友善。他們甚至擔心自己在美國生活的前景。

微信（WeChat）集合通訊軟件、網絡支付等種種功能，對於世界各地的很多中國人來說，微信已不僅僅是一個簡單的聊天工具，更是與中國親友和社會保持聯繫最重要的通道。BBC中文網指出，正因如此，美國總統特朗普近日宣佈將暫停美國公司與微信「交易」的行政令，無異於對海外、特別是美國微信用戶圈猶如投下了一枚震撼彈。

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報道指，在美國居住的中國人主要有兩種擔憂：與親友斷絕聯絡，中美關係持續向壞。

其一：沒有微信如同跟中國斷絕來往

BBC中文網引述現年21歲、加州大學三年級中國學生Jennie說，她雖人在美國，但每天花大約4小時使用微信，以跟中國與美國兩地的朋友溝通，也在平台上讀公眾號的文章。

如果美國禁用微信，許多人都會與Jennie一樣，不知如何與親友聯絡，並感到失望。

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更有在美國的中國人表示，如果美國真的禁用微信，她可能會用VPN翻牆使用；「到了美國還要翻牆，很諷刺」。

騰訊 （3773） 旗下的微信平台目前擁有數以億計的用戶，是中國人互通訊息的主要管道。上海居民Rachel也承認，「對於使用中文的人來說，微信變成了不可取代的工具，無論你身在世界的哪個角落」。

其二：美國禁微信反映對中國移民不友善

居住在加州、現年30歲的中國人宋小姐對BBC中文網說，華盛頓止微信的舉措，向中國移民發出「不歡迎的信號」。

30歲的宋小姐平常在家照顧小孩，用微信來與身在中國的父母保持聯繫，他們在聽說美國的禁令後十分擔憂。

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儘管宋小姐仍對前景表示謹慎樂觀，並稱「這個禁令定義十分模糊，我想可能很難徹底禁掉微信」；但她坦言，讓她更揪心的是這道禁令，對她未來在美國生活，有著什麼的啟示。

BBC中文網報道，特朗普政府的微信禁令，已將美國激起兩種聲音。有美國華人在白宮請願網站上發表「微信不應被禁」的訴求，但亦有另一批支持封禁微信與TikTok的華人在網站上請願，雙方都收集了數萬簽名。

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責任編輯：鄧國強