美國下月25日起要「香港製造」改標「中國製造」　影響或有限（附文件草稿）

▲ 美國下月25日起要「香港製造」改標「中國製造」 影響或有限

彭博資訊引述美國草擬中的政府文件報道，美國將要求「香港製造（Made In Hong Kong）」的進口產品，改用「中國製造（Made in China）」標籤；此舉是美方聲稱取消香港特殊地位的又一動作，但有分析師指，港貨輸美數量相當少，美國這一政令實際影響很輕微。

報道指出，上述命令將在8月11日發布於美國聯邦公報。公告指出，在發布內容45天後、亦即下月25日開始，在香港生產的進口貨品必須貼上「中國製造」標籤，不能再標「香港製造」。

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美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣稱，要取消香港特殊地位，以反制中國推動落實「港區國安法」。而要求香港產品標註「中國製造（Made in China）」，體現美方這一政策改變。

香港產品只有少量輸美 實際影響或很微

儘管香港對美國的貿易逆差去年下降了16％至260億美元，但仍比任何其他經濟體都高，意味香港只有很少本地製造貨品輸往美國。而從今年1月至5月，香港對美國的出口量，更按年下降了22.3％。

值得注意是，香港作為轉口樞紐，香港輸往美國的貨品中只有約1％是香港製造，其餘許多是中國內地製造的轉口貨；有分析師指，從總體上看，美方今次措施的意義不大，對香港影響微不足道。

按價值計算，今年上半年香港產品對美國的出口額中，最多即有48.5％是珠寶首飾，排第二是食用產品，佔出口貨物的10.7％。

外媒獲得的文件草稿副本：

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責任編輯：鄧國強

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