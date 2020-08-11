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華為證實增設屏幕驅動晶片生產部門 進軍屏幕業

經濟脈搏 16:50 2020/08/11

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美國圍堵之下，內地媒體報道，華為計劃成立部門製造屏幕驅動晶片，進軍屏幕業，以扭轉相關零部件現時依靠進口的局面。

華為方面表示，確實成立了該部門。從產業鏈得知，早在去年年底華為就在推進相關項目，華為海思第一款OLED Driver已經在流片。

早先有數碼博主曝料稱，華為消費者業務總裁余承東，近日簽發了一份名為《關於終端芯片業務部成立顯示驅動產品領域的通知》的文件，指中國現時雖屬屏幕生產、出口大國，但屏幕驅動晶片卻主要靠進口，去年京東方採購屏幕驅動晶片金額超過60億元人民幣，其中，國產晶片佔比不足5%。

文件又指，LED顯示屏專用驅動晶片是一個關鍵的零部件，它就像人腦的中樞神經，掌管全身的肢體行動及大腦思維意識的運轉，其性能決定了LED顯示屏畫面播出的效果，尤其是在小間距LED顯示屏的應用中，為了保證用戶長時間用眼的舒適度，低亮高灰成為考驗驅動IC性能的一個尤為主要的標準，使得驅動IC的要求嚴苛。

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