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法國私隱監管機構 啟動對TikTok調查

國情動向 16:51 2020/08/11

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中國短片平台抖音的海外版TikTok，在美國面對封禁威脅之外，在歐洲也面臨調查壓力。外電報道，法國國家信息與自由委員會（CNIL）啟動一項針對TikTok的調查。

該委員會發言人稱，機構5月收到一宗投訴後已經啟動相關調查，但拒絕透露投訴原因等細節。發言人表示，委員會對TikTok格外警覺，尤其是在這份投訴所涉及的問題，以及潛在其他相關投訴和問題。TikTok未有回應報道。

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法國去年引用歐盟《一般資料保護規則》（GDPR），指Google資料處理方式不夠透明，私隱條款難以輕易理解，用戶也很難更改私隱設定，向Google罰款5,000萬歐元。GDPR可謂全球最嚴數據保護法律，授權歐盟相關機構，可對違規者處以最高達到其年度全球營收4%的罰款。

此外，法國曾在2017年下令Facebook旗下即時通訊應用WhatsApp，在未得到必要許可的情況下，不得與母公司分享用戶數據。

事實上，TikTok近期在歐洲面臨調查壓力。荷蘭數據保護委員會早於5月表示，正在調查TikTok的兒童數據保護政策。隨後歐盟各國數據保護部門負責人決定，要在針對TikTok的潛在調查中協調合作。此外，英國亦有類似調查。

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責任編輯：林佩怡

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