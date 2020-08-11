【新冠肺炎】內地分3步重啟澳門遊 急撐澳門經濟

因應澳門新冠肺炎疫情防控形勢漸穩，內地公安機關出入境管理部門將分區域分步驟恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。本月12日起，廣東省珠海市居民可首先恢復辦理；26日起，廣東省居民赴澳門旅遊簽注恢復辦理；全國公安機關出入境管理部門於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。

分三步驟恢復辦理

據國家移民管理局官網11日消息，為貫徹落實國務院聯防聯控機制關於統籌做好常態化疫情防控和逐步恢復內地與澳門人員正常往來的部署要求，公安機關出入境管理部門將分區域分步驟恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注（含團隊旅遊、個人旅遊簽注，下同）。

一、自8月12日起，廣東省珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人，下同）赴澳門旅遊簽注；如無特殊情況，8月26日起廣東省公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽注；在內地與澳門疫情形勢繼續總體向好的前提下，全國公安機關出入境管理部門於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。

二、為配合做好疫情防控工作，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請。

三、為有序做好赴澳門旅遊簽注辦理工作，請申請人通過網上預約向公安機關出入境服務窗口提交申請，並密切關注澳門疫情形勢和我局有關公告，合理安排出行計劃。

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值得一提是，內地1月底已暫停辦理澳門個人旅遊簽注，意味防疫措施實行後，澳門旅遊人流幾近冰封。據澳門博監局公布，澳門6月博彩收入僅7.16億澳門元，按年大跌97%，較4月低位7.54億澳門元更低，為疫情爆發以來最差月份。

總結上半年，澳門博彩收入按年大跌77.4%至337.2億澳門元，當中1月份疫情全球大爆發前，單月收入已佔221.26億澳門元，其後5個月合共收入才達115.95億澳門元，約等於去年半個月表現。

隨著內地逐漸恢復辦理居民赴澳簽注，料澳門博彩業及旅遊業收入有望提高。

責任編輯：尹航