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【中美角力】中國欲避美國鋒芒 「太極」套路可維持？

國情動向 16:51 2020/08/11

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【中美角力】中國欲避美國鋒芒 「太極」套路可維持？

美國總統特朗普持續向中國出拳，中國接招還以顏色之餘，近日亦不斷發出願意與美國對話訊號，嘗試保住中美鬥而不破局面。不過，彭博社文章認為，中國這套路亦有風險，假如特朗普政府繼續向中國極限施壓，中方可能會改變態度；中美計劃8月中，就中美貿易戰協議對話，這份協議是否保得住，會是中美關係能否維持一大考驗。

特朗普決定封殺微信和TikTok，又制裁中港11名官員，中方至今未向美國科企報復，對美國11人反制制裁也未觸及特朗普政府成員。中方考量也許相信，特朗普舉動的選舉拉票成份，要多於美國對華戰略根本改變成份，作出大反應的話反而正中特朗普下懷。

中央外事辦主任楊潔篪上周撰文，形容美國「一小撮政客」出於一己私利，把中美關係推到十分危險的境地。楊潔篪文章有向美國更廣大受眾喊話味道，並表示中美對話溝通大門始終敞開。外長王毅此前亦向美國發出對話訊號。

特朗普回應中國制裁：我們不應談中國

彭博社稱，北京正嘗試在展示強硬，與刺激特朗普進一步對中國出招之間取得平衡；如果中方能在11月3日美國大選前穩住中美關係，那麼不管美國下任總統是誰，中美都可留有餘地。

至於中美貿易戰協議，特朗普周一（10日）再次以此就疫情攻擊中國，稱協議「已經無甚意義」，美國對中國看法「較8個月前已經不同」。

兩大原因 美國禁微信讓中國移民憂心如焚

不過，特朗普未有就中國反制制裁美國11人表示不滿，只稱美方「已經以多種方式回應」，「我們不應經常談到中國」。美國制裁內地與香港11官員中，也未有包括中央核力核心圈人士。

中美防長月初通話，同意兩國不能發生軍事衝突或武裝對抗。對中國而言，穩住中美關係，保持經濟復甦與社會穩定，同時控制國內反美民族主義聲音，甚需技巧。彭博社則認為，中方向美國更廣大受眾喊話，效果有可能遭香港社會事件抵銷。

彭博：美國要「香港製造」改標「中國製造」

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責任編輯：連兆鋒

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