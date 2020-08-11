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莊稼都不要了？ 內蒙被揭鏟田2萬多畝 為達退耕指標

社會熱點 16:51 2020/08/11

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中央高度重視糧食安全，國家主席習近平也指出，秋糧要爭取有好的收成。惟近日新華社揭露，內蒙古自治區呼倫貝爾市陳巴爾虎旗，早前鏟毀2萬多畝將熟的麥子、油菜，為的是完成退耕還林指標，遭輿論批評是「赤裸裸的形式主義」。

目前陳巴爾虎旗已暫停鏟毀餘下的2萬多畝莊稼，待秋收後再退耕還林。

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新華社報道，7月以來，陳巴爾虎旗鏟毀2萬多畝即將成熟的麥子、油菜。據估算，已造成數百萬斤麥子、油菜籽損毀。大片農田被剷出一道道黑綠相間的「斑馬線」，附近有民眾慨嘆，「再有10多天就要收割了，現在毀了實在可惜！」。

農田被剷出一道道黑綠相間的「斑馬線」

民眾：再10多天就收割 毀了可惜

陳巴爾虎旗林業和草原局回應稱，種植戶在未簽訂合同下強行種植，工作人員現場制止，種植戶依然播種，屬於違法行為。據介紹，從今年春耕前的3月25日起，陳巴爾虎旗多次下達停止和禁止種植的通知。一名幹部說，上級催著8月31日前完成退耕還林，只能搶時間完成任務。

對於違法種植，有種植戶表示，退耕還林是有補償的，春耕時旗裡沒有明確補償方案，為了今年不減收就先種上了。

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有地方基層幹部認為，9月種樹不算晚，應該向上級如實報告實際情況，申請待收完糧食再種樹，既可以完成工作任務，又不白白損毀農作物
呼倫貝爾市去年底成為內蒙古退耕還林還草試點，自治區給市裡下達退耕還林還草指標20萬畝，市裡給該旗下達5萬多畝指標。內蒙古此次退耕還林有3個試點地區，截至6月，其他兩地已完成全年主要任務，而呼倫貝爾僅完成一小部分，在督查中受到批評。

責任編輯：林佩怡

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