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【中美角力】中國被指「保全面子而不拯救生命」 外交部：美方應反躬自省

國情動向 17:39 2020/08/11

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中國外交部發言人趙立堅今天（11日）主持例行記者會，被問到有美國官員稱，新冠肺炎疫情下，中國「保全面子而不拯救生命」，趙立堅回應稱，美方應該反躬自省，與其機械重複「甩鍋」中國，「集中精力抗擊疫情、拯救生命才是美方真正應該做的事情」。

據報道，美國全國廣播公司（NBC） 記者獲准進入武漢病毒研究所，並採訪了武漢病毒研究所所長王延軼，與中國科學院武漢分院院長袁志明。

美國國務院發言人奧特加斯10日在Twitter發文稱：「8個月後，武漢病毒所仍謎團重重，NBC是首個獲准進入武漢病毒研究所的獨立媒體，他們有什麼表現？他們只是機械重複中國政府的宣傳，沒有追問事實。」她還稱，中國更喜歡保全面子而不是拯救生命。

中國外交部發言人趙立堅強調中國堅持人民至上、生命至上，批評美國眼中，只要能攻擊抹黑中國，就謊言即事實。

對此，趙立堅表示：「恕我直言，美方個別人的表態，並不令人意外。」他稱，因為美方對於「事實」向來是有自己所謂的「定義」的，在他們眼裡，只要能攻擊抹黑中國，謊言即事實。

反促美國公開生物實驗室溯源調查

趙立堅指出，關於武漢病毒研究所管理和研究等情況，中方科學家已多次接受媒體採訪，從專業角度介紹情況。沒有任何證據支持新冠病毒來自實驗室的說法，「這是事實，是非常清楚的」。

他同時提出，希望美方能向媒體開放德特里克堡基地，就美海外200多個生物實驗室等問題公開更多事實，請世衛組織專家去美國開展溯源調查，讓美方有機會說明真相，給美國人民和國際社會一個交代。

至於美方發言人提到的保全面子而不是拯救生命趙立堅表示，美方應該反躬自省，強調中國堅持人民至上、生命至上，其「抗疫答卷」經得起時間和歷史的檢驗，與美國政黨的「政治私利至上」形成鮮明對比。

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責任編輯：馬佩君

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