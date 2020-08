【中美角力】特朗普籲停「政治化」疫情 轉頭即罵中國

▲ 【新冠肺炎疫情 美國大選2020】特朗普籲停「政治化」疫情 轉頭即罵中國

新冠肺炎美國疫情確診人數超過500萬,逾16萬人死亡,美國總統特朗普應對疫情手法備受質疑。特朗普則呼籲不要將疫情「政治化」,但他轉過頭即再次罵中國,稱美國疫情都是中國之過。

特朗普周一(10日)在白宮會見傳媒時,被問及「如果奧巴馬任內死16萬人,你會要求他辭職嗎?」特朗普稱不會,並聲言如果美國早前沒有採取措施,現在已經有150萬至200萬人死亡。

特朗普又呼籲不要把疫情「政治化」,但他在同一句句子內,已開始將矛頭暗暗指向中國:

「我們一定不要將病毒政治化,而應該團結一致,譴責這病毒是如何來到美國,如何來到世界的。我們會把這問題搞清楚,我們對此非常憤怒。」

(We must stop politicizing the virus, but instead must be united in our condemnation of how this virus came to America, how this virus came to the world, and we're going to figure it out and we're going to find out and we're very angry about it.)

特朗普然後再次宣揚自己政績,談到周末簽署了行政命令,禁止業主在疫情期間趕走租客。他此時更直接就疫情罵中國:

「這不是他們(租客)的錯。這病毒來自中國。這是中國的錯。」

(It's not their fault. The virus came from China. It's China's fault.)

特朗普在記者會上,亦有另一言論受到網絡熱議。特朗普嘗試向大家拋歷史書包,認為疫情全球大流行是百年一遇事件,不要太怪政府時,他稱:

「專家說,上次這樣是1917年,大瘟疫(指西班牙流感)。這肯定很恐怖,死人介乎5,000萬至1億,並可能結束了第二次世界大戰。所有士兵都病了。」

(The closest thing is in 1917, they say, the great pandemic. It certainly was a terrible thing where they lost anywhere from 50 to 100 million people, probably ended the Second World War. All the soldiers were sick.)

事實上,1917至1918西班牙流感疫情,是發生在1914至1918年第一次世界大戰期間。第二次世界大戰始於1939年,終於1945年。

美國確診和死亡人數都是全球之最,特朗普政府近月不斷將美國疫情失控責任怪罪中國。美國國務院發言人奧爾塔格斯(Morgan Ortagus)周一稱,「中共更喜歡保全面子而非拯救生命」。

中國外交部發言人趙立堅周二回應稱,美方認為只要能攻擊抹黑中國,「謊言即事實」。他指,美方應該反躬自省,與其機械式重復甩鍋(卸膊)中國,集中精力抗疫拯救生命才是美方應做的事情。

