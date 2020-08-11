【中美角力】兩大因素　別望貿易能擋中美危機升級

▲ 【中美角力】兩大因素 貿易已難擋中美危機升級

中美關係剛經歷了顛簸的一兩周，特朗普政府罕有地密集出手挑戰中國底，從制裁中港官員、到派內閣官員訪問台灣，令兩國關係不斷不沉。華爾街日報形容，中美關係已開啟對抗新編章，兩大因素下，貿易不能穩住大局；更悲觀是目前已沒有甚麼辦法，能阻擋中美之間的危機升級。

華爾街日報指出，白宮過去數天在金融、技術和國家安全等領域，接連推出牽制中國的措施，包括啟動中概股退市程式、計劃禁止微信和TikTok在美國應用，制裁香港特首林鄭月娥等中港官員，亦派內一名閣官員到台灣。

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前特朗普白宮經濟助手威廉斯（Clete Willems）形容，「讓所有人感到驚訝的是，這一切一下就都發生了」 ，「這表明鷹派正在崛起，總統（特朗普）認為他需要做更多才能保持連任」。

美密集出招 中美關係不斷下沉

至於如何可以阻止緊張的中美關係升級。華爾街日報指出，歷史曾表明，貿易可以緩和緊張的中美關係、化解中美危機。

比如1989年六四事件發生僅三個月後，時任美國國家安全顧問史考克羅夫特（Brent Scowcroft）親自飛往北京，與中國官員進行會談，警告他們國會將會採取制裁，但同時試圖以經濟手段防止雙方關係破裂。

而1999年美國轟炸中國駐南斯拉夫使館後，中國領導人決定繼續與美國就加入世界貿易組織進行談判。

兩大因素 令貿易再不能穩住兩國關係

但華爾街日報指，如今卻已不同，經濟領域已無法一如以往穩住中美關係，原因有二︰

其一是美國公司在中國的陣營不再那麼紮實，美國企業紛紛抱怨技術被竊，而且中國政府的補貼措施令其面臨不公平競爭環境。

其二是特朗普對於為中國游說的企業，不像以前那麼有求必應了；美國司法部長巴爾（William Barr）最近更警告美國公司，如果他們為中國公司游說，則可能會被要求以外國代理人身份在司法部進行登記。

華爾街日報引述奧巴馬政府的中國問題專家羅素（Daniel Russel），悲觀地評估中美關係發展：

沒有甚麼可以阻止一個事件演變成一場危機，也沒有太多辦法可以阻止危機升級成為對抗。

There’s nothing that can stop an incident from becoming a crisis......and little from stopping a crisis from becoming a confrontation.

大選無論誰勝出 都難阻中美對抗升級？

在此背景下，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國國務院副總理劉鶴定於8月15日前後，舉行視象會議討論中美貿易協議執行。但外界質疑經貿的磋商，是否仍能穩住低迷的中美關係。華爾街日報更形容，「目前該協議能否持續至選舉結束尚不清楚」。

分析又指，中美對抗氛圍下，美方對中國施壓已遠遠超過了2020年大選的所需。而民主黨提名總統候選人、前任副總統拜登（Joseph Biden）的顧問說，拜登政府對中國採取的對抗態度會弱一些，但許多貿易和國家安全政策基本不會有變化。這意味大選無論誰勝出，或都無法改變中美對抗的格局。

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責任編輯：鄧國強

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