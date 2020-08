【中美角力】兩大因素　別望貿易能擋中美危機升級

中美關係剛經歷了顛簸的一兩周,特朗普政府罕有地密集出手挑戰中國底,從制裁中港官員、到派內閣官員訪問台灣,令兩國關係不斷不沉。華爾街日報形容,中美關係已開啟對抗新編章,兩大因素下,貿易不能穩住大局;更悲觀是目前已沒有甚麼辦法,能阻擋中美之間的危機升級。

華爾街日報指出,白宮過去數天在金融、技術和國家安全等領域,接連推出牽制中國的措施,包括啟動中概股退市程式、計劃禁止微信和TikTok在美國應用,制裁香港特首林鄭月娥等中港官員,亦派內一名閣官員到台灣。

前特朗普白宮經濟助手威廉斯(Clete Willems)形容,「讓所有人感到驚訝的是,這一切一下就都發生了」 ,「這表明鷹派正在崛起,總統(特朗普)認為他需要做更多才能保持連任」。

美密集出招 中美關係不斷下沉

至於如何可以阻止緊張的中美關係升級。華爾街日報指出,歷史曾表明,貿易可以緩和緊張的中美關係、化解中美危機。

比如1989年六四事件發生僅三個月後,時任美國國家安全顧問史考克羅夫特(Brent Scowcroft)親自飛往北京,與中國官員進行會談,警告他們國會將會採取制裁,但同時試圖以經濟手段防止雙方關係破裂。

而1999年美國轟炸中國駐南斯拉夫使館後,中國領導人決定繼續與美國就加入世界貿易組織進行談判。

兩大因素 令貿易再不能穩住兩國關係

但華爾街日報指,如今卻已不同,經濟領域已無法一如以往穩住中美關係,原因有二︰

華爾街日報引述奧巴馬政府的中國問題專家羅素(Daniel Russel),悲觀地評估中美關係發展:

There’s nothing that can stop an incident from becoming a crisis......and little from stopping a crisis from becoming a confrontation.