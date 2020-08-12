【中美角力】中美防長通話  凸顯軍方罕成安全閥

中美科技、軍事角力持續升溫，劍拔弩張之際，兩國國防部長上周通話，中美達成保持溝通、管控分歧共識，被認為是釋放積極溫和訊號。軍方罕有鷹派變鴿，顯示中美博弈中，原本鴿派溝通渠道功能已大大降低，軍事摩擦已不僅止於武力恫嚇，而是正走向現實，須由軍方親自調和。

軍方罕有鷹派變鴿

近月中美關係經歷許多轉變，自互相關停領事館緊張局勢升級，兩國在南海、台海間亦展開軍事較量，頻頻進行軍演，令外界猜測中美由冷戰轉向熱戰的可能性正在加大。雙方你來我往的軍事活動，顯示中美保持相當警覺，並維持着相互進行軍事威懾局面。

而就在此時，中美防長8月6日進行長達一個半小時通話，中方要求美方避免「可能使局勢升溫的危險舉動」，美方則對北京在台灣與南海附近「破壞穩定」表示關切。

不過，雙方均同意兩軍要保持溝通協商，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

官方媒體對此次兩軍對話的解讀是「釋放積極訊號」，《環球時報》稱，這次會晤表達出兩國都有溝通的意願，不能發生軍事衝突、武裝對抗。

鴿派溝通功能大減

事實上，在正常的大國交往中，同時會存在鷹派及鴿派力量，以保有武力恫嚇和理性溝通渠道，在和平時期，當是以鴿派為優先選項，鷹派只是作為適當施加壓力、令大國博弈在雙方爭取各自利益時不划破底線，設定雙方交往的安全空間。鷹鴿兩派各司其職。

不過，隨着中美自貿易戰以來紛爭加劇，美國對華政策轉向全面遏制，反華成為美國政界的政治正確，美國對華友好人士的話語權被大大削弱，雙方交往中的鴿派力量較過去大為減少。中國對美亦是《環球時報》胡錫進、外交學者金燦榮等鷹派成為主流發聲渠道，並被視為代表國家意志。

軍方原主職底線管控

自新冠疫情以來，雙方關係持續惡化，幾乎中斷了所有的有效溝通對話機制，特別是在上月中美兩國關係因相互關停領事館後，官方外交溝通渠道亦亮紅燈，令外界擔憂中美之間是否已走向「斷交」的邊緣。

值得注意的是，軍方原本作為底線管控的鷹派角色，近來則直接走上台前，為兩國緊張局勢滅火，甚至批評「戰狼」式言行危害國家。

除了雙方國防部長以溫和基調的通話釋出善意，中國軍方智囊、資深核武專家楊承軍日前還不點名批評胡錫進增加核武器數量的建議，直言要「警惕有人惡意炒作我國涉核問題」、是「煽動對中央、軍委和軍隊的不滿，對國家安全極其有害」。當鷹派成為調停者，雖然釋放積極訊號，但實則意味着兩國間的安全閥已所剩無幾，大國關係已步入底綫時刻。

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本報駐京記者：潘攀

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