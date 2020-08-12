【中美角力】庫德洛：首階段中美貿易協議不會被廢止

中美貿易代表本周通過視象會晤前夕，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）周二表示，儘管中美在香港和其他問題上的緊張局勢不斷升級，但中國繼續根據1月簽署的美中第一階段貿易協議購買美國商品，特別是大宗商品。美國總統特朗普已表明，無意商討第二階段貿易協議。

當被問及世界上最大的兩個經濟體在其他方面日益惡化的關係是否會導致貿易協定被拋到一邊時，庫德洛說:「不會，不會，我們仍在接洽的一個領域是貿易，現在進展良好。」

美國和中國高層官員定於周六舉行例行視頻會議，以評估第一階段協議的落實情況。六個月前，該協議化解了一場傷害兩國和全球經濟的貿易戰。

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庫德洛說，中國仍在執行該協議。該協議要求北京今年額外購買770億美元的美國商品和服務，並在兩年內總計購買2,000億美元，「證據表明……他們大幅增加了」對美國商品的購買，庫德洛說，並引用了他所說的“非常好的數據”，尤其是在大宗商品方面。

中國最近增加了對美國大豆的購買，但仍遠低於2020年的總體目標。今年上半年，美國對中國的農產品出口僅為72.74億美元，遠低於貿易協議規定的365億美元。

美國總統特朗普周二表示，在新冠大流行爆發之後，他與中國國家主席習近平的關係出現了裂痕。特朗普正在11月3日的大選中尋求連任，他一再抨擊中國沒有采取更多措施遏制住新冠病毒。

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責任編輯：游昊雲