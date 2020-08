【中美角力】特朗普稱「我選輸美國人要齊學中文」 網民：他孫女一早學懂（有片）

美國大選2020即將登場,中國與美國角力白熱化,美國總統特朗普競選連任大打中國牌,他最新接受電視台訪問時,聲言「我一旦選輸了,中國將擁有美國,美國人要一起學說中文」,展示自己對中國強硬。但網民卻揶揄,特朗普孫女(外孫女)一早學會中文,還曾向中國國家主席習近平獻唱中文歌。

美國有線電視新聞網(CNN)當地時間11日報道,特朗普(Donald Trump)當天接受保守派電台主持人休·休伊特(Hugh Hewitt)採訪時表示,「如果這次選舉特朗普輸了,中國將擁有美國。如果我沒有贏得選舉,中國將擁有美國。你們會不得不學習講中文,你會想知道真相的」。

You're going to have to learn to speak Chinese.