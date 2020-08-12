【中美角力】特朗普稱「我選輸美國人要齊學中文」 網民：他孫女一早學懂（有片）

▲ 【中美角力】特朗普稱「我選輸美國人要齊學中文」 網民：他孫女一早學懂

美國大選2020即將登場，中國與美國角力白熱化，美國總統特朗普競選連任大打中國牌，他最新接受電視台訪問時，聲言「我一旦選輸了，中國將擁有美國，美國人要一起學說中文」，展示自己對中國強硬。但網民卻揶揄，特朗普孫女（外孫女）一早學會中文，還曾向中國國家主席習近平獻唱中文歌。

美國有線電視新聞網（CNN）當地時間11日報道，特朗普（Donald Trump）當天接受保守派電台主持人休·休伊特（Hugh Hewitt）採訪時表示，「如果這次選舉特朗普輸了，中國將擁有美國。如果我沒有贏得選舉，中國將擁有美國。你們會不得不學習講中文，你會想知道真相的」。

You're going to have to learn to speak Chinese.

以打擊中國作選舉賣點的特朗普，這一番話顯然要驅使選民警惕中國，暗示自己選輸、美國自由會受損。但此話不僅在美國、中國內地、香港社交媒體引起熱議，有網民諷刺說︰特朗普的孫女（外孫女）一早學會了中文。

翻查資料，特朗普與習近平2017年先後兩度在中國與美國會晤，特朗普兩次均有安排孫女Arabella真人或錄影，向習伉儷表演唱中文歌；其中，該年11月北京「習特會」中，特朗普展示Arabella唱《我們的田野》的歌曲的影片。

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▲ 特朗普與習近平2017年先後兩度在中國與美國會晤，特朗普兩次均有安排孫女Arabella真人或錄影，向習伉儷表演唱中文歌

中新社則報道指，「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）女兒，億萬富翁彭博（Michael Rubens Bloomberg）孫女都在學中文。彭博還曾表示，中國掘起已是客觀事實，中國作為世界第二大經濟體，美國必須正面對待中國的掘起。

特朗普被批對中國「假強硬」

另據，「商業內幕（Business Insider）」網站，對於特朗普的上述言論，拜登競選團隊快速反應主管安德魯·貝茨（Andrew Bates）回應表示，「由於特朗普的失敗，中國的地位從各方面來說都更強了，而美國的地位下降了......特朗普是美國歷史上對中國最弱的總統」。

特朗普和拜登為了即將到來的大選，一直試圖在較量誰對中國表現得更強硬。不過，CNN指，儘管美國政府最近正對中國加大壓力，但特朗普在很多公開場合，除了泛泛地說自己對華強硬外，並沒有具體地激烈譴責中國，與國務卿蓬佩奧每天評論新疆、香港、台灣等問題不同。

特朗普展示外孫女唱《我們的田野》

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責任編輯：鄧國強

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