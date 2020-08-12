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【中美角力】路透引述白宮文件：美國或切斷TikTok與應用商店和廣告商的聯繫

經濟脈搏 11:19 2020/08/12

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路透引述一份白宮文件，美國總統特朗普有關封禁中國TikTok的行政令可能禁止美國的應用商店提供這款頗受歡迎的短視頻應用，並規定在其平台上做廣告亦為非法。

特朗普上周簽署的行政令要求，如果TikTok的母公司字節跳動沒有在45日內達成剝離協議，將禁止與TikTok有關的任何交易。政令沒有具體說明封禁的範圍，只是稱美國商務部將在45天期限結束時確定哪些交易在被禁之列。

這份上周散發給支持者的白宮文件，提供了了解特朗普政府思路的線索。該文件顯示出美國政府正在考慮阻撓TikTok運營和資金的主要業務，因擔心其處理的個人信息安全。

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「被禁止的交易可能包括，例如應用商店提供TikTok應用的協議...在TikTok上購買廣告空間，接受下載TikTok應用的服務條款，」文件稱。一位消息人士確認了這份白宮文件的真實性。TikTok未立即回復置評請求。

美國國際戰略研究中心的網絡安全專家James Lewis表示，禁止TikTok在蘋果(AAPL.O)和Alphabet Inc's (GOOGL.O)的應用程序商店上架，可能會嚴重破壞其增長，「這將扼殺TikTok的美國業務，如果他們想要成長，這些規定是一道巨大的障礙。」不過，他補充稱，美國政府可能無法阻止美國人從外國網站下載TikTok。

蘋果和Alphabet沒有立即回應置評請求，而根據路透看到的白宮文件，不清楚美國是否會對微信進行類似的打擊。特朗普上周頒布行政令，45天後禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok的所有者字節跳動以及微信所有者騰訊控股進行任何交易。

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責任編輯：游昊雲

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