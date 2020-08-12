  • 29°C
香港時間 : 2020812日 (三) 11:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」

社會熱點 11:31 2020/08/12

分享：

國家主席習近平昨日批評餐飲浪費現象觸目驚心、令人痛心，提到「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」。多地餐飲業協會即跟進響應，武漢推行「N-1點餐模式」，即10位進餐客人只能點9人份量的菜。

10位客人只能點9人份量菜

湖北武漢餐飲業協會向武漢所有的餐廳發出倡議，推行「N-1點餐模式」，10位進餐客人只能點9人份量的菜，不夠再增加菜品，從源頭杜絕餐飲浪費。倡議又提出，針對兩三位客人進餐，餐廳推出半份菜和小份菜。

此外，所有餐廳為顧客服務，必須以節約的原則作為前提，每家餐廳要準備打包盒，對萬一有剩菜、剩飯的顧客提供打包服務，體現餐飲行業的「光盤行動」。

同日，河南信陽、湖北咸寧、江蘇省等地的餐飲行業協會也跟進發出如上倡議。

針對餐飲浪費現象，習近平昨日要求，加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。同時要加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。

有專家認為，習近平此時強調製止餐飲浪費行為，意味著中國的糧食安全仍然面臨嚴峻形勢，特別是受疫情、洪災和蝗災影響，未來的糧食生產存在諸多不確定性。目前，中國的糧食自給率在80%左右，仍需要大量進口糧食。伴隨國際環境日益惡化，中國還存在被海外斷糧的風險。

但中國官方稍早前稱，有能力保障「米袋子」安全。中國糧食連續5年穩定在1.3萬億斤以上，2019年總產量為13,277億斤。國家統計局7月15日稱，今年夏糧總產量為2856億斤，創新高。據中國海關總署數據，今年上半年糧食進口價值為1542.2億元人民幣，按年增18.1%。

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地

【糧食危機】夏糧將大豐收？國家糧儲局要求千方百計擴大收儲能力

【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危機

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

責任編輯：蒯宇澄

疫情 習近平 餐飲 行業 中國 武漢 江蘇省 水災 餐廳

下一篇文章

莊稼都不要了？ 內蒙被揭鏟田2萬多畝 為達退耕指標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】內地分3步重啟澳門遊 急撐澳門經濟
【新冠肺炎】內地分3步重啟澳門遊 急撐澳門經濟
【新冠肺炎】內地再有進口海鮮外包裝帶病毒　教你3步減風險
【新冠肺炎】內地再有進口海鮮外包裝帶病毒　教你3步減風險
【上海雷電】東方明珠塔被雷電「直擊」 迪士尼上空如魔幻世界（有片）
【上海雷電】東方明珠塔被雷電「直擊」 迪士尼上空如魔幻世界（有片）
莊稼都不要了？ 內蒙被揭鏟田2萬多畝 為達退耕指標
莊稼都不要了？ 內蒙被揭鏟田2萬多畝 為達退耕指標
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗
【新冠肺炎疫苗】中國研製再傳利好　康希諾沙特展3期試驗