響應習號召制止浪費 內地餐飲業推「N-1點餐模式」

國家主席習近平昨日批評餐飲浪費現象觸目驚心、令人痛心，提到「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」。多地餐飲業協會即跟進響應，武漢推行「N-1點餐模式」，即10位進餐客人只能點9人份量的菜。

10位客人只能點9人份量菜

湖北武漢餐飲業協會向武漢所有的餐廳發出倡議，推行「N-1點餐模式」，10位進餐客人只能點9人份量的菜，不夠再增加菜品，從源頭杜絕餐飲浪費。倡議又提出，針對兩三位客人進餐，餐廳推出半份菜和小份菜。

此外，所有餐廳為顧客服務，必須以節約的原則作為前提，每家餐廳要準備打包盒，對萬一有剩菜、剩飯的顧客提供打包服務，體現餐飲行業的「光盤行動」。

同日，河南信陽、湖北咸寧、江蘇省等地的餐飲行業協會也跟進發出如上倡議。

針對餐飲浪費現象，習近平昨日要求，加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。同時要加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。

有專家認為，習近平此時強調製止餐飲浪費行為，意味著中國的糧食安全仍然面臨嚴峻形勢，特別是受疫情、洪災和蝗災影響，未來的糧食生產存在諸多不確定性。目前，中國的糧食自給率在80%左右，仍需要大量進口糧食。伴隨國際環境日益惡化，中國還存在被海外斷糧的風險。

但中國官方稍早前稱，有能力保障「米袋子」安全。中國糧食連續5年穩定在1.3萬億斤以上，2019年總產量為13,277億斤。國家統計局7月15日稱，今年夏糧總產量為2856億斤，創新高。據中國海關總署數據，今年上半年糧食進口價值為1542.2億元人民幣，按年增18.1%。

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責任編輯：蒯宇澄