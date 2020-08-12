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【中美角力】副外長樂玉成：我已做好隨時與美方對話準備

國情動向 11:42 2020/08/12

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中美關係陷入低谷，中方釋出積極訊號。外交部副部長樂玉成11日受訪時表示，對於中美關係，要跳出當前選舉政治，走出情緒化思維，回歸理性務實。他表示雙方對話不能中斷，他本人已做好隨時與美方同行對話的準備。他還強調，要牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。

樂玉成：回歸理性務實 對話不能中斷

據外交部網站公布，樂玉成11日在接受內媒觀察者網「中國論壇」欄目采訪時表示，美國近期針對中國的一系列做法，是在挑動意識形態對抗，在21世紀復活「冷戰」，讓人感到「麥卡錫主義」的幽靈又在美重現。美國的這些政客瘋狂反共，渲染「赤色威脅」，實際上是企圖用意識形態對抗定義中美關係，掩蓋其遏制中國的戰略意圖。

樂玉成指出，對於中美關係，不能只看眼前，不能被極少數反華勢力帶偏節奏、帶錯方向。中方要跳出當前選舉政治，走出情緒化思維，回歸理性務實，從落實王毅國務委員提議的「三份清單」入手，就不難找到出路。

樂玉成表示，首先要對話溝通。對話不能中斷，尤其兩國外交部門不能陷入「無線電靜默」。就是再困難、再複雜的問題，也要拿到桌面上來談。他更表示，「我本人已做好隨時與美方同行對話的準備。」

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其次要聚焦合作。他說，抗疫合作應是當務之急，人命關天，合作為要。在經貿等務實領域及全球治理、地區熱點等問題上，雙方還有很多協調、合作空間。

第三要管控分歧。他表示，兩國有分歧是正常的，但要以理性和務實的態度處理分歧。尤其不能人為擴大分歧，更不能制造新的分歧。未來幾個月十分關鍵，中方要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。

樂玉成：美國似「切香腸」步步緊逼

另外，美國日前宣布制裁部份中港官員。樂玉成表示，在涉及國家核心利益和尊嚴的問題上，中方無路可退。「我們如果退避三舍，他們就會要求退避百舍，以切香腸的方式步步緊逼，沒完沒了地損害我國家主權和尊嚴。」

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他又指，「美國宣布制裁中國中央政府和香港特區政府11名官員，並沒有嚇倒我們。相反，都覺得上美國制裁名單很光榮。美國的制裁名單變成了一份『表揚名單』。」

責任編輯：尹航

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