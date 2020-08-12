【美國大選】拜登拍檔賀錦麗　漢化中文譯名藏「中國淵源」

▲ 【美國大選】拜登拍檔賀錦麗 漢化譯名暗藏「中國淵源」

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Bide）決定起用加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）為競選拍檔，一旦當選，將成美國史上首名非裔、亞裔和女性副總統。值得注意是，賀錦麗的英文名音譯是「卡瑪拉·哈里斯」，但她卻自選一個漢化譯名，背後原來有一段她與華裔人士共譜的故事。

賀錦麗擁有牙買加非裔及印地安血統，英文名字為Kamala Harris，而她自訂的中文譯名則非常漢化－－賀錦麗。根據美國僑報網報道，這個中譯名字，與三藩市華人社區頗有淵源。

賀錦麗一名 由中國裔律師好友所起

一切由2003年說起，賀錦麗參選三藩市地方檢察官時，她的華裔律師好友蘇榮麗便請父親爲其起一個中文名字——賀錦麗，並邀請中文媒體報道此事。此後，美國中文媒體對於她的報道，都統一使用「賀錦麗」這一名字。

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漢化譯名不僅成功爲賀錦麗的競選造勢，還對三藩市政界帶來不小的影響。

中國僑網稱，這一事件開創了三藩市非華裔政治人物起「官方中文名字」的先河，起中文名字在當地政界蔚然成風。

這段故事至少可印證3個事實：

賀錦麗的個人生活圈中，華人對她有一定影響力

賀錦麗起用漢化名，反映他重視華人選民

華人選民已成為賀錦麗政治能量的基礎之一

事實上，美國華文媒體引數據指出，2018年，美國加州華裔人口佔總人口的36.9%，達到110多萬。其中，三藩市是美國華人最大聚集地之一，華人總數量僅次於紐約。

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值得注意的是，三藩市選票是中英雙語印刷，所有的參選人都可以自行提供「官方中文名字」。當地選務處中文發言人李懿莊表示，候選人提供的中文名不得與「知名人士」相似；如果候選人不提供中文名字，那麽選務處將和第三方翻譯公司合作，用候選人的名字發音翻譯成中文名。

賀錦麗漢化名 凸顯她重視華裔選民

中國僑報網分析，起中文名字，一方面當然可以讓華裔選民產生出「同根同源」的親近感，另一方面也是爲了在競選中打響知名度。

現年55歲的賀錦麗出生於加州奧克蘭，其父親來自牙買加，已故的母親來自印度。她曾擔任加利福尼亞州第32任總檢察長，也是首位出任該職務的女性，自2017年起擔任加州民主黨籍聯邦參議員，致力推進種族平等、女性平權等議題。

2019年1月，賀錦麗曾宣布參加2020年總統大選，並在初選時批評拜登有「種族主義傾向」。由于籌款問題，她於2019年12月宣布退選。

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責任編輯：鄧國強

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