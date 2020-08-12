樂玉成斥美打壓TikTok吃相難看 是明火執仗搶劫

對於美國近期對TikTok等的打壓，中國外交部副部長樂玉成表示，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，威脅在45天內強制出售或禁用它，TikTok即使被收購也要把大筆錢交給美國政府；批評這是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫。

樂玉成11日在接受內媒觀察者網「中國論壇」欄目採訪時表示，美國打壓TikTok令他聯想到一幅漫畫：一條大路的入口處樹著一個美國路牌，上面寫著「自由市場」，一隻可愛的「TikTok」小豬邊走邊吃，可待它長到膘肥體壯，走到盡頭卻發現山姆大叔正拿著一把刀準備屠宰它。他稱，這是目前在美中國企業處境的生動寫照。

稱美國要置TikTok於死地 唯一原因是中國血統

樂玉成說，TikTok為了求生存，近一年來一直與美方溝通，甚至不惜委曲求全，包括管理層全部聘用美國人，用戶數據全都存儲在美國和新加坡，公開審核政策和算法源代碼，僱傭1500名美國員工，還承諾創造1萬個就業崗位等。美方提出的幾乎所有要求都滿足了，但TikTok還是在劫難逃，即使被收購也要把大筆錢交給美國政府。 「這哪裡是什麼交易的藝術？分明是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫！」

樂玉成指出，TikTok就是一個給美民眾提供休閒娛樂、才藝展示、交流分享的平台，跟國家安全毫不相干。然而匹夫無罪，懷璧其罪。

他稱，TikTok「賣血」、斷臂，即使換血都不行，美國仍要置它於死地，唯一真實原因就是它有中國血統。針對一家中國民營企業，從總統到各個強力政府部門全都撲了上來，「就像幾隻老虎張牙舞爪圍獵一隻小兔子」。他還提及，美國同樣是以莫須有的借口，在全球剿殺華為，連孟晚舟這樣一個弱女子都不放過。

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他還表示，美國一貫對國際法合則用、不合則棄，對別人大講國際法，對自己則講「美國例外」，「卓爾不群」，可以凌駕於國際法之上。美國對中國的打壓完全於法無據，從貿易加稅、斷供華為、禁用TikTok、抓扣中方人員，到售台武器、制裁中國政府和香港特區政府官員、關閉中國駐休斯敦總領館等等，沒有一件符合國際法。

樂玉成稱，從本質上看，中國和美國在國際秩序和全球治理問題上的矛盾，絕不是美國一些政客所說的威權專制與自由民主之爭，而是多邊主義與單邊主義之爭、公平正義與霸權強權之爭、天下為公與美國優先之爭。

但他也表示，中美對話不能中斷，尤其兩國外交部門不能陷入「無線電靜默」。就是再困難、再複雜的問題，也要拿到桌面上來談。他更表示，「我本人已做好隨時與美方同行對話的準備。」

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責任編輯：蒯宇澄

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