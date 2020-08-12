  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 15:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

樂玉成斥美打壓TikTok吃相難看 是明火執仗搶劫

經濟脈搏 13:17 2020/08/12

分享：

對於美國近期對TikTok等的打壓，中國外交部副部長樂玉成表示，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，威脅在45天內強制出售或禁用它，TikTok即使被收購也要把大筆錢交給美國政府；批評這是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫。

樂玉成11日在接受內媒觀察者網「中國論壇」欄目採訪時表示，美國打壓TikTok令他聯想到一幅漫畫：一條大路的入口處樹著一個美國路牌，上面寫著「自由市場」，一隻可愛的「TikTok」小豬邊走邊吃，可待它長到膘肥體壯，走到盡頭卻發現山姆大叔正拿著一把刀準備屠宰它。他稱，這是目前在美中國企業處境的生動寫照。

稱美國要置TikTok於死地 唯一原因是中國血統

樂玉成說，TikTok為了求生存，近一年來一直與美方溝通，甚至不惜委曲求全，包括管理層全部聘用美國人，用戶數據全都存儲在美國和新加坡，公開審核政策和算法源代碼，僱傭1500名美國員工，還承諾創造1萬個就業崗位等。美方提出的幾乎所有要求都滿足了，但TikTok還是在劫難逃，即使被收購也要把大筆錢交給美國政府。 「這哪裡是什麼交易的藝術？分明是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫！」

樂玉成指出，TikTok就是一個給美民眾提供休閒娛樂、才藝展示、交流分享的平台，跟國家安全毫不相干。然而匹夫無罪，懷璧其罪。

他稱，TikTok「賣血」、斷臂，即使換血都不行，美國仍要置它於死地，唯一真實原因就是它有中國血統。針對一家中國民營企業，從總統到各個強力政府部門全都撲了上來，「就像幾隻老虎張牙舞爪圍獵一隻小兔子」。他還提及，美國同樣是以莫須有的借口，在全球剿殺華為，連孟晚舟這樣一個弱女子都不放過。

【中美角力】路透引述白宮文件：美國或切斷TikTok與應用商店和廣告商的聯繫

【中美角力】TikTok擬入稟挑戰特朗普禁令 白宮內部鬧分歧

他還表示，美國一貫對國際法合則用、不合則棄，對別人大講國際法，對自己則講「美國例外」，「卓爾不群」，可以凌駕於國際法之上。美國對中國的打壓完全於法無據，從貿易加稅、斷供華為、禁用TikTok、抓扣中方人員，到售台武器、制裁中國政府和香港特區政府官員、關閉中國駐休斯敦總領館等等，沒有一件符合國際法。

樂玉成稱，從本質上看，中國和美國在國際秩序和全球治理問題上的矛盾，絕不是美國一些政客所說的威權專制與自由民主之爭，而是多邊主義與單邊主義之爭、公平正義與霸權強權之爭、天下為公與美國優先之爭。

但他也表示，中美對話不能中斷，尤其兩國外交部門不能陷入「無線電靜默」。就是再困難、再複雜的問題，也要拿到桌面上來談。他更表示，「我本人已做好隨時與美方同行對話的準備。」

【中美角力】副外長樂玉成：我已做好隨時與美方對話準備

【中美角力】特朗普：與習近平關係已不一樣

【中美角力】兩大因素 別望貿易能擋中美危機升級

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

外交 孟晚舟 貿易 國際法 中國外交部 香港 中國 美國 華為 抖音

下一篇文章

【中美角力】路透引述白宮文件：美國或切斷TikTok與應用商店和廣告商的聯繫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為證實增設屏幕驅動晶片生產部門 進軍屏幕業
華為證實增設屏幕驅動晶片生產部門 進軍屏幕業
【中美角力】美國確診數字居高不下 中國報復性消費成美企避風港
【中美角力】美國確診數字居高不下 中國報復性消費成美企避風港
【中美角力】美國訂2021年死綫　中概股不符會計標準剔出美市
【中美角力】美國訂2021年死綫　中概股不符會計標準剔出美市
【中美貿易協議】特朗普批中國買美貨未達標　華下季加碼買大豆
【中美貿易協議】特朗普批中國買美貨未達標　華下季加碼買大豆
【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活
【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活
【中美角力】財富全球500強企業 中企124間上榜首超美國
【中美角力】財富全球500強企業 中企124間上榜首超美國