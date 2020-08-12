【美國大選】好友解讀「賀錦麗」一名深意 冀團結華裔選民

美國2020總統大選11月拉開帷幕，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）近日引發關注，外界不只關心她作為民主黨總統參選人拜登的副手，更關注她的中文名。其實，這個頗具文藝氣息的名字是由一名華僑領袖所取，更有助於團結華裔選民。

好友提議：取讓華裔選民更易記的中文名

據聯合新聞網報道，賀錦麗是三藩市首位擁有中文名的非華裔公職候選人，這個中文名由好友華裔律師蘇榮麗的父親蘇錫芬所取。蘇榮麗說，她與賀錦麗都是律師，且都是灣區亞裔律師協會會員，因此早於2003年賀錦麗競選三藩市地檢長前已認識。

當時賀錦麗與她談起爭取華裔選票的策略，她建議賀錦麗取一個讓華裔選民更容易記得的中文名，賀錦麗認為這是好提議。但蘇榮麗是美國土生土長的華裔，中文不好，就找到僑領父親蘇錫芬幫忙。

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「賀」姓有「祝賀」之意 助她順利當選

蘇錫芬生前活躍於中華總會館，正職是三藩市工務局的結構工程師。蘇榮麗說，父親替賀錦麗取了中文名後，也替當時競選公共辯護律師長的日裔Jeff Adachi取了一個中文名字：「賀大器」。其父都將兩人的姓氏取為「賀」，是「祝賀」之意，結果兩人都順利當選。

本不喜「麗」字 不想以靚麗外表取勝

蘇榮麗又提到，當年賀錦麗曾仔細問到她的中文名字的意義，不喜歡「麗」，賀錦麗希望能以智慧取勝，不是漂亮的外表。當她詳細解釋華人取名的傳統時，且她的名字「蘇榮麗」也有「麗」，賀錦麗就接受了。

另外，名字中的「錦」字，在漢語中則有美麗鮮明、花樣繁多等含義。

責任編輯：尹航

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