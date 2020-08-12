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【中美角力】美媒稱TikTok曾繞過私隱保護措施 追蹤用戶行為

國情動向 14:25 2020/08/12

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《華爾街日報》分析指， TikTok曾在手機操作系統Android中避開了Google的私隱保護措施，從用戶收集獨一無二的「媒體存取控制位址」 (MAC address) ，追蹤用戶的活動，但無主動通知用戶有該做法，用戶也不能主動要求 TikTok 取消收集該資料。

有手機專家表示，TikTok通過不尋常的附加加密層隱藏該功能，做法似乎違反Google限制應用程序追踪用戶的政策，且無向TikTok用戶公開。

美媒稱TikTok曾繞過私隱保護措施 追蹤用戶行為

根據《華爾街日報》的測試， TikTok至少有15個月收集該些用以識別用戶的媒體存取控制位址，直至去年11月18日發布更新才中止做法，當時字節跳動受華府的嚴格審查。

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《華爾街日報》指， TikTok將媒體存取控制位址與其他設備數據綑綁在一起，數據會在首次安裝，或首次打開程式時，發送到字節跳動。綑綁的數據包含設備的廣告 ID，該 ID 是個32位數字的編碼，容許廣告客戶追踪消費者行為，同時為用戶提供某種程度的匿名性並控制其訊息。

注重私隱的用戶可從設備中重置該廣告ID ，操作大致等同於瀏覽器中清除Cookie 。不過，使用不變的媒體存取控制位址令字節跳動可將舊的廣告ID與新的廣告ID相連接，但 Google早已禁止此做法。

事實上，蘋果公司在2013年鎖定了iPhone的「媒體存取控制位址」 ，從而阻止第三方程式讀取該碼。兩年後，Google亦在Android中有同樣做法，不過 《華爾街日報》的測試顯示， TikTok有方法繞過Android上的限制，獲取媒體存取控制位址。專家指，Android上的媒體存取控制位址漏洞人所共知，但很少人會使用該漏洞。

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責任編輯：游昊雲

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