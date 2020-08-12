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【中美角力】特朗普孫女中文怎樣學來？美媒曾揭一堂500元（有片）

國情動向 14:30 2020/08/12

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美國大選2020即將登場，美國總統特朗普競選連任大打中國牌，他聲言「我一旦選輸了，中國將擁有美國，美國人要一起學說中文」，試圖展示對中國強硬姿態。但有網民不賣賬，諷刺特朗普孫女（外孫女）其實一早已學會中文。「美國第一孫女」的普通話誠然說得不錯，有美媒曾起底她如何學回來，學費原來也不算太貴。

中美關係還算好時，特朗普2017年4月為了歡迎到訪的中國國家主席習近平，安排了當時年僅5歲的孫女（外孫女）阿拉貝拉（Arabella）用中文演唱了民歌《茉莉花》，引得中國媒體和網民爭相圍觀、點贊；之後，她也在不同場合展示過自己說普通話、唱普通話歌的能力。

【中美角力】特朗普稱「我選輸美國人要齊學中文」 網民：他孫女一早學懂（有片）

特朗普外孫女中文老師曝光 原是中國留學生

美國網媒石英（Quartz）曾刊出報道，揭特朗普孫女阿拉貝拉的普通話如何學回來？原來她師從一家名叫「旋轉木馬」語言補習學校、一名來自中國叫景湧泰的年輕女教師。

浙江紹興留美女生  當了特朗普孫女老師

今年27歲的景湧泰來自浙江紹興，2008年前往美國就讀本科，學習兒童教育專業。在本科畢業並獲得紐約州的教師資格證之後，她開始在紐約曼哈頓的「旋轉木馬」的私立語言學校教授中文。

景湧泰2014年到2015年期間，正是在這家學校給特朗普的孫女和孫子，即阿拉貝拉和約瑟夫（Joseph）上課。

外交武器？特朗普外孫女 唱中文歌短片曝光（有片）

特朗普精緻晚宴款待，外孫演唱《茉莉花》誦唐詩

「旋轉木馬」標榜自己是紐約「幼兒學習外語的首選」 ，他們開設每周一小時、爲期十二周的課程，最多安排五名學生同時學習，要價近800美元（折合約6200港幣）、即每堂約500港元。

學校創始人帕特裏夏·科爾曼（Patrizia Corman）表示，很多來自「權勢家庭」的孩子都曾入讀他們的項目，並證實特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）的三個孩子——阿拉貝拉、三歲的約瑟夫和一歲的西奧多（Theodore）——都「每周多次」在她的學校上中文課。

「（他們是）非常讓人敬佩的一家」，科爾曼在郵件中告訴石英，並表示不便透露他們上課的細節。

特朗普聘了中國保母照顧孫女孫子

不過，景湧泰還是透露出一點細節說。2014年夏天阿拉貝拉剛到她班上，那時她只有三歲，而她最小的弟弟約瑟夫連一歲都不到。曾有教育專家表示，孩子最好在非常小的時候，也就是大腦最易開發時，開始學習新語言，以便今後能成功掌握雙語。

景湧泰回憶，約瑟夫剛到她班上的時候還不怎麽會說話，但他嘴裏蹦出來的都是中文詞，這要歸功於孩子們的中國保姆希希（音）。

【美國大選】拜登拍檔賀錦麗　漢化中文譯名藏「中國淵源」

【中美角力】特朗普拜登惡鬥「中國牌」 中美關係恐墜崖

除了在語言學校，報道也指，阿拉貝拉等在家中也有學習中文。伊萬卡的Instagram曾貼出帖子，在阿拉貝拉三歲半的時候，她背兒歌「小白兔白又白」的視頻。在2015年春節到來之際，阿拉貝拉又身著紅色旗袍，背誦了唐詩《憫農》和《鵝》。到了2017年春節，她唱了一首《新年好》，發音有了明顯的進步。在習近平訪美之際，阿拉貝拉還和約瑟夫背了一段《三字經》。

景湧泰建議，如果想讓孩子說一口流利的漢語，家長需保證他們每周至少要花20個小時接觸中文。時間看似很長，但孩子們需要這樣的學習強度，在正式上學前打好基礎，因爲上學以後，他們將完全沉浸於英語環境中，其他語言的學習就會退居次席。

2017年4月特朗普孫女向習近平伉儷獻唱苿莉花

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責任編輯：鄧國強

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