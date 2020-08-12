觀望中美官員會談 滬指震盪收跌0.6％創業板跌2％

中美兩國貿易高層官員周六（15日）舉行會議前，市場觀望氣氛強，滬指震盪收市跌0.6% ，3400點失而復得，創業板跌2％。

隔夜美股集體收跌，A股滬深兩市亦低開低走，指數單邊下行，資金觀望明顯，軍工板塊大幅調整，滬指曾失守3300點，創業扳指一度跌4%，午後跌幅收窄。截至收市，滬指報3319.27點，跌0.63%，深成指報13308.52點，跌1.17%，創指報2635.5點，跌1.98%。

兩市成交額顯著萎縮 料短期指數續震盪

滬深兩市成交額顯著萎縮，但已連續第十一個交易日突破萬億元，合計10836億元（人民幣，下同），其中，滬市成交4807億元。

盤面上，機場航運、港口領漲，貿易、銀行、房地產漲幅居前，國防軍工領跌，生物醫藥、農業、食品飲料跌幅居前。

萬和證券表示，海外風險頻繁擾動市場情緒，預計指數短期整體維持震盪走勢，但從中長期看市場持續向上趨勢不變。

此外，人民銀行昨日公布的7月社融數據回落，證實政治局會議關於社融增速與經濟增速匹配的要求，政策邊際收緊預期進一步上升。

中國7月新貸9927億元 M2增速放緩至10.7% 均遜預期

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責任編輯：蒯宇澄