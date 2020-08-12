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【中美角力】美駐華使館徽章抹掉「中國」字眼　官方回應脫鉤揣測

國情動向 15:33 2020/08/12

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美駐華使館徽章抹掉「中國」字眼　官方回應脫鉤揣測

美國駐華大使館在社交媒體上的官徽近日更換，官徽上原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，引發大陸網民熱議，揣測美國此舉會否是準備要與台灣正式「建交」。

由於作為美國大使館在微博、微信、推特等社交媒體上頭像的官徽改變引發太多關注，美國駐華大使館12日中午特別發文澄清說，「我們很高興看到許多人對我們美國駐華大使館的新頭像感到好奇。這一改動是美國國務院的美國駐全球使團品牌計劃的一部分。」

換官徽是與台灣建交前奏？ 美駐京使館：多國使館也改官徽

美國駐華大使館並表示，美國其他使領館也做出了類似的設計改動。在微博上的這則說明中，美國大使館還附上美國駐緬甸、津巴布韋 、西非國家貝寧等國使館網站相片，顯示這些使館也同樣換上新的官徽。

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對比美國駐華大使館新舊官徽可以發現，原本藍底白字的外環取消，改為白底黑字；原本兩側的五角星則由金黃色改為黑色；「中國．北京」的底部字樣簡化成「北京」，去掉了「中國」兩字。

微信公眾號「鐵拳腹地」稱，去掉「中國」二字作為所駐主權國的宣示，只突出了駐地北京，結合中美之間近兩年來的不斷衝突升級，是否是一種宣示或者暗示，或是下一步徹底脫鉤、斷交，甚至開戰的前奏？在特殊的時候特殊的行動，雖然變化悄然，但是耐人尋味。

由於美國駐華大使館微博頭像更換當天，正逢美衛生部長訪台，有大陸網民甚至揣測稱：「這意味著什麼？北京不意味著中國？或者下一步會出現美國駐華大使館—台北？」、「看來美駐台使館很快就會登場。」

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責任編輯：游昊雲

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