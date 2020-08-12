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中國力谷晶片發展 據報中企從台積電挖走100多名工程師

經濟脈搏 17:38 2020/08/12

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中美科技角力持續升級，中國正力谷本地晶片發展。《日經亞洲評論》引述消息人士報道，去年以來，中國兩間半導體企業從台積電（TSMC）聘用100多名工程師，以助發展國產晶片，減少對外國供應商的依賴。

報道指出，泉芯集成電路製造（濟南）有限公司和武漢弘芯半導體製造有限公司，知名度不高，但近來各自聘用50多名前台積電員工，包括工程和主管級人士，以協助發展14納米和12納米晶片製程項目。此級別製程大約落後台積電兩到三代，但在中國仍是最先進的技術。

據知情人士表示，弘芯提供的待遇令人驚嘆，可高達在台積電年薪和獎金的2至2.5倍。

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消息表示，雖然目前人才流失的情況不會立即影響台積電的行業領先地位，但台積電仍非常擔心人才流失。同時憂慮商業秘密或會轉移到中國企業和智慧財產保持高度警戒。據稱台積電已經要求生產設備的供應商，簽約確認不得把為台積電客製的晶片生產設備，賣給中國廠商。台積電在回應

日經時強調，員工是台積電最重要的資產，公司近年的年度離職率一直在5%以下；將繼續致力留住人才、培育人才，提供員工充滿挑戰性且正面的工作環境，以及長期職業生涯發展。

【中美角力】從台積電無奈站隊  看冷戰下企業新風險

美失全球晶片霸主地位　Intel技術已落後台積電2年

責任編輯：林佩怡

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