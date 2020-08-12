彭博：中國擬將TikTok微信話題納入中美貿談

中美據報即將舉行高級別會談，以視像會議形式檢視首階段貿易協議的執行情況，彭博社引述知情人士透露，中國推動將美國近期針對TikTok和微信（WeChat）等企業的措施列入議程。

知情人士稱，最快可能本周舉行視頻會議，不過日期尚未敲定。

知情人士表示，會議將討論的主題之中，除了農產品採購和人民幣滙率之外，中國官員還希望提起美國總統特朗普以國家安全為由，擬對兩個應用程式頒布的禁令。知情人士沒有說明中國希望就這些問題達到什麼目標。

中國外交部發言人趙立堅表示今日在例行記者會上表示，TikTok就是一個給包括美國民眾在內的世界各國人民提供休閒娛樂，才藝展示，交流分享的平台，跟國家安全毫不相干。美國一些人在拿不出任何證據的情況下，泛化國家安全概念，無理打壓非美國企業，吃相十分難看。

趙立堅指出，全球化浪潮下的科技交流與合作應當是百花齊放，絕不應該是「木秀於林，風必摧之」。美國一些人出於一己之私利，揮舞封禁大棒，到頭來的結果只是作繭自縛，損人利己。

特朗普上周五簽署行政命令，45日後即9月20日，禁止在美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動及WeChat母公司騰訊(00700)進行任何交易。

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責任編輯：蒯宇澄

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