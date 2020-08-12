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【賴小民案】破中國貪官紀錄　賴小民一審被控受賄近20億

國情動向 17:39 2020/08/12

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【賴小民案】破中國貪官紀錄　賴小民一審被控受賄近20億

前中國華融資產管理公司 （2799） 董事長賴小民，周三在天津第二中級人民法院一審，被控索取、非法收受財物共計17.88億元（人民幣，下同）、折合19.94億港元，打破已宣判中國官員貪污金額紀錄。

根據法院公告，2008年至2018年，賴小民利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融黨委書記、董事長，華融湘江銀行黨委書記等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合17.88億餘元，其中1.04億餘元尚未完成收受。

央視揭中國金融老虎賴小民 藏匿3噸現金

華融資管原董事長賴小民「雙開」 被指政治投機、腐化墮落

公告說，2009年底至2018年1月，賴小民利用職務便利，夥同他人非法佔有公共資金共計2513萬餘元。

涉受賄、貪污、重婚等3項罪名

此外，賴小民在合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。依法應當以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。

周二庭審結束後，將擇日宣判。

賴小民今年58歲，他在2018年4月因違紀違法接受紀律審查和監察調查；2019年2月，天津檢察機關對賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚案提起公訴。

原華融董事長賴小民據報私藏現金2.7億 刷新貪官記錄

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華融為大型國有金融企業，2015年在香港上市，旗下有31家分公司。賴小民長期在中國人民銀行及中國銀監會工作，2009年起擔任中國華融資產管理公司的高階主管。

央視今年1月播出反腐節目「國家監察」，賴小民在節目中說，「黨委書記、董事長、法人都是我一個人挑，紀委書記都還是自己黨委下面管，他哪有多少權威啊？紀委書記是我的黨委委員，我的部下，他很難監督我，說句實話。」

央視指賴小民貪污　創「3個100」

賴小民案以其受賄金額之多、牽涉之廣受到矚目，財新網此前報導指他有「3個100」：100多套房、100多個關係人、100多個情婦。

根據央視節目，辦案人員在賴小民的幾處房產裡，搜出以人民幣計算共計2.7億元的現金，總重超過3公噸，打破中國貪官被搜出最多現金紀錄。

在賴小民之前，內地貪官受賄金額紀錄由前山西省呂梁市副市長張中生保持，他受賄折合10.4億餘元，已於2018年3月28日被判死刑。

責任編輯：鄧國強

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