【中美角力】美駐華使館徽標換走「中國」 何以觸動國人敏感神經？（訂戶專享）

美國駐華大使館在中美局勢緊張時刻，11日突然更換了新的徽標 ,官徽上原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，並由藍底黃邊裝飾改為白底黑字。這一變化，當晚在中文互聯網引發近乎海嘯般震撼，各種猜測傳言紛至沓來。

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