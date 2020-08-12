【中美角力】美駐華使館徽標換走「中國」 何以觸動國人敏感神經？（訂戶專享） 國情動向 20:44 2020/08/12 分享： 美國駐華大使館在中美局勢緊張時刻，11日突然更換了新的徽標 ,官徽上原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，並由藍底黃邊裝飾改為白底黑字。這一變化，當晚在中文互聯網引發近乎海嘯般震撼，各種猜測傳言紛至沓來。 ... 相關文章 【中美角力】美駐華使館徽章抹掉「中國」字眼 官方回應脫鉤揣測 今日 【中美角力】美駐華使館徽章抹掉「中國」字眼 官方回應脫鉤揣測 美台首簽醫衛合作備忘錄 將推實質合作 2020/08/10 美台首簽醫衛合作備忘錄 將推實質合作 美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？ 2020/08/07 美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？ 【中美角力】華府據報研推美台自貿協議 卻遭萊特希澤反對 2020/08/10 【中美角力】華府據報研推美台自貿協議 卻遭萊特希澤反對 【中美角力】美駐華使館拍賣傢具惹「撤離」揣測 急闢謠（有片） 2020/08/06 【中美角力】美駐華使館拍賣傢具惹「撤離」揣測 急闢謠（有片） 外交 政治 軍事 兩岸關係 中美關係 美國 台灣 中國 微博 美國大使館 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入