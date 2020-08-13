【中美角力】美駐華使館徽標換走「中國」 何以觸動國人神經？

美國駐華大使館在中美局勢緊張時刻，11日突然更換了新的徽標 ,官徽上原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，並由藍底黃邊裝飾改為白底黑字。這一變化，當晚在中文互聯網引發近乎海嘯般震撼，各種猜測傳言紛至沓來。

這是要「去中國化」嗎？還是準備和中國斷交，轉與台灣建交？

有網民搜了二、三十個美國駐其他國家的大使館徽標，比如駐黎巴嫩、俄羅斯、印度等國大使館的徽標還是保持原樣，都沒看到改動。更加懷疑美國駐華大使館突然換徽標應該屬於異常舉動，背後另有目的。

不過也有網友發現，美國駐德國、法國、瑞士等國的大使館，一直也只是有首都名字，而無國家名字。

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面對網絡上一片質疑聲。美國駐北京大使館12日中午特別發文澄清說，「我們很高興看到許多人對我們美國駐華大使館的新頭像感到好奇。這一改動是美國國務院的美國駐全球使團品牌計劃的一部分。」

美國駐北京大使館並表示，美國其他使領館也做出了類似的設計改動。在微博上的這則說明中，美國大使館還附上美國駐緬甸、西非國家貝南等國使館網站相片，顯示這些使館也同樣換上新的官徽。

輿論警惕美台復交

美使館的解釋當可自圓其說，不過國人對未來中美關係發展趨勢，最終會走向決裂斷交，卻是不無擔憂。而北京對最近美台關係不斷升溫，未來恢復邦交的可能性也是充滿警惕。

當下中美可謂在廣泛領域衝突不斷，雙邊關係自由落體般下滑。尤其是上月21日，美國要求關閉中國駐休斯敦領事館，為了對等反制，中國也要求美國關閉了駐成都總領事館。兩國既已打響外交戰，斷交恐怕也不是遙不可期的事。

在和北京交惡的同時，美方更毫無顧忌地拾起北京最敏感的「台灣牌」。特別是本周派出衛生部長阿扎爾訪台，打破中美建交40年來從未有內閣部長訪台的慣例，明目張膽地挑戰北京的底線。

除提升美台官方交流外，美方還持續對台軍售，航母軍機頻繁游弋台海，做出軍事協防台灣姿態。有分析認為，中美目前的關係比建交前還惡劣，現在的美台關係則比斷交前更親密。當然，如果真要發生中美斷交、美台復交情況，引發的政治、軍事衝擊波，將會是地動山搖的。

坊間流傳美國政府內部在討論一種可能性，實行雙重承認原則，同時承認中國大陸和台灣，即在與台灣回復邦交的同時，也繼續維持與中國大陸建交狀態。若北京不同意，可以斷交。把球踢給北京。

華府如果真敢這麼做，等同把「台灣牌」打到極致。從北京的角度看，相信這如同把中方逼到牆角，北京應該不會有任何懸念會選擇與美斷交。

本報記者：黃兆康

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