【中美角力】美軍偵察機扮民航巡南海　恐累真客機被擊落（有片）

▲ 【中美角力】美軍偵察機扮民航巡南海 恐累真客機被擊落

中國與美國角力白熱化，美軍軍機頻繁飛越南海與台海區域，被指威脅民航安全。有境外媒體引述接近解放軍人士舉例，美軍E-8C偵察機以「民航機」身分掩飾、飛近廣東地區，此舉或干擾敵機分辨識，最嚴重後果是令真民航機，被誤判為敵方軍機遭到擊落。

中央社報道，《南華早報》周三引述一名接近解放軍的消息人士稱，美軍有多款由民航機型研發而成的偵查機，他們在飛近中國領空時，常以民航飛行作為掩護。例如E-8C，就是波音707-200所改裝的聯合監視指揮機。

美軍E-8C以民航機作掩飾 迫近廣東

本5日曾有一架E-8C在廣東沿岸進行夜間偵查。這導致了中國國防部長魏鳳和及美國國防部長艾斯培（Mark Esper）於7日通話了90分鐘。

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中美為何如此重這宗事件？這名消息人士指出，最初被廣州的空中管制系統辨識為民航機，直到飛到廣東附近時，才被確認為美國軍機。

消息人士表示，「在中美軍方情勢升級的情況下，這可能會導致事故或誤判」。他補充，南海是世界上最繁忙的國際空域，這可能會讓民航機暴露在風險之中。

台灣海軍官校前教官呂禮詩也表示，在海空軍活動採取掩護下，若地面部隊操作不慎，可能會誤把真正民航機，當作是敵方軍機，最終危及民航機或船隻。

干擾辨識 恐致真客機反被誤認為軍機

事實上，過去有類似先例。今年1月7日時，一架烏克蘭波音737客機從德黑蘭起飛後不久，就被伊朗部隊擊落，導致機上乘客和機組人員全部喪生。伊朗說，由於「人為疏失」，他們誤以為那是「敵方目標」。

而1983年被蘇聯軍機擊落的大韓航空班機，蘇軍當時誤認客機為「入侵的美國間諜機」。

▲ 有境外媒體引述接近解放軍人士舉例，美軍E-8C偵察機以「民航機」身分掩飾、飛近廣東地區，此舉或干擾敵機分辨識。

▲ 今年1月7日時，一架烏克蘭波音737客機從德黑蘭起飛後不久，就被伊朗部隊擊落，導致機上乘客和機組人員全部喪生。伊朗說，由於「人為疏失」，他們誤以為那是「敵方目標」。

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不過，新加坡國防及戰略研究所研究員高瑞連（Collin Koh）表示，全世界的軍事和民用空管部門，都會利用敵我辨識系統（IFF）來驗證飛機和安全問題。只要軍機和民航機保持安全距離，就不用擔心。

這名消息人士指出，為避免發生事故，解放軍已經要求美國建立類似中印兩國軍方間的通訊機制，且涵蓋多個指揮層級。

另外，美國第7艦隊拒絕就E-8C的夜間出勤發表評論，表示這架飛機並非來自海軍。

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責任編輯：鄧國強

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