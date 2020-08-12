日本據報警告中國：若漁船湧釣魚島周邊 將損中日關係

中日東海角力升溫。共同社引述消息人士報道，日本政府要求中國當局，防止中國漁船休漁期後湧至釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊。日方並警告，如果中國漁船大舉去到釣島周邊，日中關係將受損。

報道指出，在東海休漁期將於周日（16日）正午結束之前，日本政府通過外交渠道要求中國政府，防止出現中方漁船湧至釣魚島周邊和駛入日本領海的情況。

消息人士稱，2016年8月休漁期結束後，有200至300艘中國漁船駛到釣魚島周邊，部分漁船和公務船駛入日本領海。據日本海上保安廳，當時休漁期結束後的4天，累計有72艘中國漁船和28艘中國公務船駛入領海，兩國緊張氣氛一度上升。日方今年7月曾提出要求防止再有類似情況發生。中方反駁稱該處為固有領土，要求日本漁船不要進入。

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報道表示，中國多個地方部門在解禁前已通知「不得在敏感海域作業」，但未有指明具體海域。日方分析認為其中包括釣魚島周邊。

近期中日圍繞釣魚島的爭議不斷。日本執政黨自民黨的國防議員聯盟本月稍早召開會議，關於中國海警局船隻在釣魚島周邊航行問題，有人指出應該在釣魚島實施首次自衛隊與美軍的聯合訓練。此舉勢惹中國反彈。

日本稍早表示，中國公務船今年曾連續111天在釣魚島周邊航行，創日本2012年「國有化」釣魚島以來最長紀錄。在7月，中國海警局船隻似乎跟隨日本漁船駛入釣魚島周邊日本領海，逗留時間達到39小時23分鐘，亦創釣魚島「國有化」後最長紀錄。

中國外交部表示，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土。中國海警船在釣魚島海域開展巡航執法是中方的固有權利。中方冀有關方面，多做有利於維護地區和平穩定的事，不要採取不利於地區穩定的言行。

另外，對於6月沖繩石垣市議會通過釣魚島地址的名字，改為「登野城尖閣」。中國外交部批評日方通過所謂更名議案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法、無效，已向日方提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利。

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責任編輯：林佩怡

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