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習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐

社會熱點 22:54 2020/08/12

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國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，提到對糧食安全始終要有危機意識，內地官媒隨即力數浪費食物的現象，點名批評「大胃王吃播」，有人假吃真吐，又指自助餐往往是餐飲浪費的「重災區」。

央視新聞的報道，例舉浪費食物的情況，其中有自助餐餐廳雖然提醒食客，浪費食物要加收錢，但在實際操作上，真正處罰的並不多，還是有一些餐盤內剩下很多飯菜。

面子問題也是造成食物浪費的一個原因。有市民表示，有時候請客食飯要講排面，4、5個人可能會點6、7個餸，到最後沒吃完就浪費了。有專家表示，生日宴、升學宴、謝師宴、晉職宴，名目繁多的聚餐浪費都非常嚴重。

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報道引述2018年《中國城市餐飲食物浪費報告》披露，中國餐飲業人均食物浪費量為每人每餐93克，浪費率為11.7%，大型聚會浪費達38%，學生盒飯有1/3被扔掉。另2013年至2015年的調查數據顯示，中國餐飲食物浪費量約為每年1700萬至1800萬噸，相當於3000萬到5000萬人一年的口糧。

至於更極端的浪費食物例子，央視點名自媒體流行的所謂大胃王直播，批評有的人甚至吃了再把食物吐掉。

新華社旗下「半月談」亦發表評論文章，指「吃播」已成賺快錢的熱門職業之一，有「大胃王」主播為此暴飲暴食，嚴重損害身體健康，付出生命代價。為了保持持久的戰鬥力，假吃真吐成為行業慣例，不僅欺騙消費者，更是浪費食物。文章期望「吃播」能夠回歸生活、回歸健康，營造健康愉悅的飲食氛圍。

內地網民反應：

真應該管管這些主播了，很多都是譁眾取寵，坑蒙拐騙

有些吃播又浪費又對身體不好的真的該制止了

所以幾個大胃王吃播就威脅糧食安全了？那你的安全也太低了

這是暗示大家囤糧的節奏？

用自己辛苦錢多吃點也犯法？

責任編輯：林佩怡

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