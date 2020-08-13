▲ 【美國大選2020】別以為賀錦麗有中文名親中國 環時：中美恐火上加油

2020年美國大選尤其牽動中美關係。美國總統特朗普大打中國牌之際，特朗普對手拜登選擇加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作競選搭擋。賀錦麗成為首位參選美國副總統黑人女性，其專有中文名字則成為華人議論焦點。但內地傳媒引述專家表示，別以為賀錦麗有中文名就對中國好；賀錦麗向來批評中國，她參選恐為中美關係火上加油。

中國國際問題研究所美國研究所助理研究員張騰軍，向英文版《環球時報》稱，特朗普支持率落後拜登下，正嘗議以施壓中國來挽回劣勢，未來數月更可能變本加厲，而從賀錦麗過往對中國相關議題強硬態度看來，賀錦麗加入美國大選，可能只會令美國兩黨打中國牌的策略火上加油。

賀錦麗有非洲和印度血統，她的中文名字則是她多年前在三藩市競選檢察長期間，其華裔好友律師的父親為她而起。「賀錦麗」雖有「祝賀錦繡瑰麗」之意，惟《環球時報》稱，這不應解讀成她對中國有善意。

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賀錦麗就新疆、香港等多個議題都對中國持批評態度。她去年曾批評中國新疆政策，並稱中國「不尊重香港人自治權利」，又指港府「對和平示威者使用過度武力」。

賀錦麗今年更與民主黨另一女性參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand），聯名敦促特朗普政府，就美聯社稱中國對新疆少數民族採取限制生育政策一事回應。環時指，美聯社報道基於錯誤和誤導數據，以及不可靠受訪者。

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賀錦麗現年55歲。拜登選擇她做競選搭擋，相信首先旨在爭取女性和黑人選票，並藉美國今年黑人疑遭警員濫殺、爆發全國大規模示威風波鞏固左翼支持。

特朗普對拜登選擇賀錦麗表示「略感意外」（a little surprised），又即時攻擊賀錦麗是「最刻薄、最可怕」（the meanest, the most horrible）的參議員。

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責任編輯：連兆鋒