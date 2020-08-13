【中美角力】華府又出新招？美國擬13日要求孔子學院註冊為外國使團

美國傳媒8月12日引述知情人士披露，美國國務院計劃最早於8月13日宣布，美國的孔子學院將需要註冊為「外國使團」。

據彭博社8月12日報道，特朗普政府正在加大對一個長期以來由中國政府資助的項目的審查力度，該項目致力於在美國和其他國家教授漢語和中國文化。報道指出，這是華盛頓與北京緊張關係的最新升級。

據不願透露姓名的知情人士透露，美國國務院計劃最早於8月13日宣布，美國的孔子學院（其中許多設在美國大學校園）將需要註冊為「外國使團」。這一認定將意味着孔子學院由外國政府「實質上擁有或有效控制」，這將使孔子學院受到與大使館和領事館類似的行政要求。

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美國國務院暫未對此消息做出回應，今年早些時候，美國政府已經對多家中國媒體採取了類似行動。

長期以來，孔子學院一直是華盛頓對華鷹派人士的目標，包括佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在內的議員敦促該州的學校終止與孔子學院的協議。魯比奧稱孔子學院項目為「中國政府運營的項目，利用中國語言和文化的教學作為擴大（中國）政府政治影響力的工具」。

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據研究孔子學院的無黨派研究機構美國國家學者協會（National Association Of Scholars）稱，在全球約550所孔子學院中，有80所位於美國高校，包括史丹福大學（Stanford University）和州立薩凡納大學（Savannah State University）等。

彭博社指出，由於中美兩國在從「港版國安法」的實施到5G技術等各種問題上存在衝突，美國要求孔子學院註冊為「外國使團」的行動可能進一步加劇華盛頓與北京方面的緊張關係。

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責任編輯：游昊雲