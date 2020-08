【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0

美國與中國角力白熱化。正在捷克訪問的美國國務卿蓬佩奧當地時間周三(12日)表示,中國在全球的經濟影響力,使中方在某些方面上,成為比冷戰時期的蘇聯(Soviet Union)更難抗衡的對手。

中國國務委員兼外長王毅日前接受新華社訪問時表示,反對人為造成的「新冷戰」,並強調「中國並不是當年的蘇聯,我們更無意去做第二個美國」。這番話,被解讀為中方釋出願緩和緊張中美關係的訊號。

蓬佩奧訪中歐 捷克是首站

但蓬佩奧(Mike Pompeo)在訪歐洲之行中,繼續試圖驅動歐洲各國對抗中國。他表示,中方把經濟力量當作籌碼,影響全世界。

路透社報道,蓬佩奧在捷克參議院演說時表示,「現在情況並非冷戰2.0......就某些方面而言,要抵抗中共威脅,挑戰更加艱難。」

他強調,「中國共產黨已經以蘇聯從未做到的程度,纏住我們的經濟、政治和社會」。

