▲ 【中美角力】蓬佩奧：中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0

美國與中國角力白熱化。正在捷克訪問的美國國務卿蓬佩奧當地時間周三（12日）表示，中國在全球的經濟影響力，使中方在某些方面上，成為比冷戰時期的蘇聯（Soviet Union）更難抗衡的對手。

中國國務委員兼外長王毅日前接受新華社訪問時表示，反對人為造成的「新冷戰」，並強調「中國並不是當年的蘇聯，我們更無意去做第二個美國」。這番話，被解讀為中方釋出願緩和緊張中美關係的訊號。

蓬佩奧訪中歐 捷克是首站

但蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪歐洲之行中，繼續試圖驅動歐洲各國對抗中國。他表示，中方把經濟力量當作籌碼，影響全世界。

路透社報道，蓬佩奧在捷克參議院演說時表示，「現在情況並非冷戰2.0......就某些方面而言，要抵抗中共威脅，挑戰更加艱難。」

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他強調，「中國共產黨已經以蘇聯從未做到的程度，纏住我們的經濟、政治和社會」。

The CCP is already enmeshed in our economies, in our politics, in our societies in ways the Soviet Union never was.

蓬佩奧此次訪問中歐，將討論網絡與能源安全問題，捷克是他的中歐行第一站。他藉此機會同時抨擊俄羅斯和中國施加影響力，並稱讚過去一年勇於面對中國挑戰的捷克官員。

今年以來，美國與中國的關係因多項議題快速惡化，包括中方處置新冠肺炎疫情的方式、電信設備製造商華為的爭議、中國對南海的主權聲索，以及香港議題等。

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責任編輯：鄧國強

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