【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼表面樣本 病毒檢測呈陽性

內地有進口食品驗出新冠肺炎病毒。深圳通報，一份從巴西進口的急凍雞翼表面樣本，新冠病毒檢測呈陽性。

有內地專家表示，食品及包裝可能受新冠病毒污染，可以通過清洗、加熱煮熟等方法消除。

深圳市疫情防控指揮部辦公室今日表示，前日龍崗區對進口冷鏈食品排查檢測，昨經複核，發現1份巴西進口急凍雞翼（註冊號：SIF601；批號：7720051522）表面樣本，新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

相關庫存檢測陰性 追溯已售產品

有關部門隨即對可能接觸相關産品的人員全面核酸檢測，結果均爲陰性；陽性樣本密切接觸者已納入健康管理；對全市相關庫存産品全部封存並核酸檢測，結果均爲陰性。同時，對已售出産品全部追溯，並通報相關機構處置；對相關産品外包裝及存放環境全部消毒。

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深圳當局将繼續對相關急凍產品追溯檢測排查，指揮部辦公室提醒市民近期謹慎購買進口急凍肉類和水産，同時注意做好個人防護，降低感染新冠病毒風險。

專家提醒清洗、煮熟食品

內地感染防治專家、天津市第四中心醫院感染科主任醫師高斌表示，當所在環境有病毒時，物品包括食物也有可能被污染，可以在傳播鏈條形成接觸傳播。市民如果懷疑食品被污染，可透過清洗、加熱消除。

他稱，充分的清洗對減少病毒傳播是非常有效和可靠，在清洗生鮮時最好使用流動水。國家食品安全風險評估微生物實驗主任李鳳琴提醒，處理完生肉要用流動水沖洗20秒以上；接觸生肉和水產後雙手不要搓眼搓鼻；堅持生熟分開，定期清潔。食物要煮熟，徹底加熱，殺滅微生物。

另實驗表明，新冠病毒在56°時30分鐘就可被殺滅。高斌說，食物煮熟，病毒也「熱死」。他稱，通過清洗和加熱，基本上可以解決食品污染問題，一般不需要使用消毒劑。

至於食物外包裝可能沾染病毒，有專家提醒，加工前可以先用酒精對包裝消毒，取出食物的時候戴即棄手套。

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責任編輯：林佩怡

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