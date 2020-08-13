賀錦麗中國政策立場一樣硬 但願意就這些議題中美合作

▲ 【美國大選2020】賀錦麗中國政策立場一覽 對華普遍一樣硬 但也願意中美合作

美國大選2020進入選前衝刺階段，特朗普對手拜登選擇黑人女性參議員賀錦麗（Kamala Harris）做競選搭擋。賀錦麗有個專屬中文名，背景有一定「中國淵源」。但賀錦麗的中國政策立場，與目前美國政圈普遍一樣強硬。賀錦麗過去多次批評中國人權，並指控中國盜竊美國知識產權。但賀錦麗亦反對特朗普對中國大打貿易戰徵關稅，並認為中美應就氣候變化、北韓核問題等展開合作。

賀錦麗中國政策立場一覽

對抗：人權

賀錦麗過去多次就人權議題批評中國。她去年角逐民主黨總統候選人提名時，形容中國人權紀錄「糟透」（abysmal），並提出人權應在美國對華政策中佔主導地位。

賀錦麗去年有份聯署「香港人權與民主法案」，並稱中國「不尊重香港人自治權利」，又指港府「對和平示威者使用過度武力」。她也批評，特朗普對中方回應「軟弱」。

賀錦麗亦主張華府就新疆議題，對中國採取行動。她今年與另一參議員聯署要求特朗普政府，對中國被指在新疆推行限制生育政策一事回應。

對抗：產業政策／知識產權

賀錦麗指控中國盜取美國產品及知識產權，並認為中國產業政策對美國企業不公平。

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中間路線：貿易／關稅

賀錦麗稱中國貿易行為不公平，並指中國向美國「大量傾銷不合格產品」。

但賀錦麗同時反對中美貿易戰，表示自己並非「保護主義政策民主黨人」。她強烈批評特朗普政府濫用關稅，對促進為美國企業提供公平競爭環境帶來反效果。

賀錦麗認為，美國應聯同盟友一道就貿易議題對中國施壓，立場與拜登相符。

合作：氣候變化／全球暖化

賀錦麗角逐民主黨總統候選人提名期間，指出假如自己入主白宮，美國會就氣候變化等全球議題，與中國展開合作。

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合作：北韓核問題

賀錦麗亦提及，美國需要就北韓核問題，與中國形成夥伴合作關係。

鬥而不破：中美關係

賀錦麗承認中美關係複雜性，主張「要迫使中國負起責任」之餘，不要令中美雙邊關係發展失去潛質。

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責任編輯：連兆鋒