【中美角力】美司法部指控中國竊取知識產權 休斯敦情況僅「冰山一角」

美國上月下令關閉中國駐休斯敦總領館，引爆外交戰。美國司法部負責國家安全的助理部長德默斯（John Demers）周三（12日）表示，美國聯邦調查局（FBI）早就盯上中國駐休斯敦總領館，作為竊取美國知識產權的基地。又稱美國發生多宗中國竊取知識產權事件，休斯敦僅「冰山一角」。

德默斯在美國智庫戰略和國際研究中心的討論會上表示，特朗普政府上月要求中國關閉休斯敦總領館不是「隨機選擇」。他稱，美國的行動旨在破壞「我們一段時間以來跟蹤的活動」。

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他表示，知道近期在美國30個城市發生50宗類似為中國竊取行業和知識產權的事件，並稱，休斯敦只是「冰山一角」。

料起訴更多中國涉嫌參與電腦攻擊

他提到，今年預計會有更多美國刑事起訴指中國涉嫌參與電腦攻擊。司法部正在重新指派檢察官負責與中國有關的起訴工作。

對於美方指控中國竊取美國知識產權，包括新冠肺炎疫苗研發成果，中國外交部斥美信口開河，從未拿出一條確鑿證據證實其說法，又指中國是全球創新大國和知識產權大國， 已成為世界知識產權發展的主要推動力。 在新冠肺炎疫苗研發方面，中國處於領先地位，毫無理由竊取美方相關知識產權。

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至於美國政府推動限制中國短川平台抖音的海外版TikTok，德默斯稱一個主要顧慮在於，美國民眾讓該App可以獲得敏感的個人數據，有時包括個人通訊錄和位置數據。

他又說，在研發和建設美國5G數據與電話網絡使用中國巨頭華為製造的技術設備，將令美國人的數據暴露在更大風險之中，這也是美國政府作出「巨大努力」 ，說服歐洲與亞洲盟友警惕並避免讓中國設備進入其新網絡的原因。

責任編輯：林佩怡

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